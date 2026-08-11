Matías García-Anllo, oftalmólogo de A Coruña, sobre las consecuencias de mirar el eclipse solar sin gafas homologadas: "No hay un tiempo que marque el riesgo"

A pocas horas del que será el mayor eclipse solar del último siglo que, este miércoles, 12 de agosto, justo antes del anochecer —entre las 19.31 y las 21.21 horas, con su punto álgido a las 20.28— teñirá de oscuridad el cielo de A Coruña, el doctor Matías García-Anllo, oftalmólogo en el Hospital San Rafael y en Coruña Visión, incide en la necesidad de "ser conscientes del riesgo que supone la observación del sol sin las medidas adecuadas", ya que "puede implicar un daño irreversible para nuestra visión".

"La oportunidad de ver un eclipse total en A Coruña será una ocasión única, pero debemos ser conscientes del riesgo que supone", resalta el doctor García-Anllo, quien advierte de que "al mirar directamente al sol, nos exponemos a dañar nuestra retina", la parte del ojo "encargada de captar la luz y transformar ese estímulo en señales que interpretará nuestro cerebro" y, "más concretamente la mácula, que es su zona central".

Agudeza visual

"La mácula es donde se concentran la mayor parte de fotorreceptores denominados conos, que son los especializados en la visión de alta resolución y en la percepción del color y, por lo tanto, los que nos ofrecen la máxima agudeza visual, permitiéndonos distinguir los detalles finos y realizar actividades como la lectura o el reconocimiento de rostros", explica este oftalmólogo de A Coruña.

"Para observar el eclipse con seguridad", es preciso protegerse "con un filtro que atenúe" la radiación solar, resalta el doctor García-Anllo. "Esto nos lo garantiza la normativa internacional ISO 12312-2, que determina la calidad de los filtros capaces de bloquear más del 99% de la luz visible y atenuar así la radiación ultravioleta e infrarroja", insiste

"Cuando esta parte de la retina se daña, la visión central se vuelve borrosa. Y aunque la periférica se conserve, perderemos la capacidad de realizar muchas actividades, aparecerá una mancha ciega en el centro del campo visual o, en casos más leves, aunque la visión no se pierda totalmente, podrán verse las imágenes torcidas", pormenoriza el experto.

Retinopatía solar

"El proceso de la retinopatía solar", apunta el doctor García-Anllo, "consiste en una serie de reacciones fotoquímicas, en las que los fotones de la luz solar absorbidos por los fotorreceptores maculares liberan radicales libres (estrés oxidativo) que provocan daño en las membranas celulares, en las proteínas y el ADN".

El doctor Matías García-Anllo, oftalmólogo, en el Hospital San Rafael de A Coruña. / Gus de la Paz

"También podría intervenir un daño fototérmico en menor proporción", explica este oftalmólogo, quien insiste en que, "para observar el eclipse con seguridad", es preciso protegerse "con un filtro que atenúe esa radiación solar". "Esto nos lo garantiza la normativa internacional ISO 12312-2, que determina la calidad de los filtros capaces de bloquear más del 99% de la luz visible y atenuar así la radiación ultravioleta e infrarroja", subraya.

Filtros en buen estado

"Lógicamente —prosigue el experto—, debemos comprobar que esos filtros se encuentren en buen estado, sin ralladuras ni grietas o perforaciones que impidan ejercer su función de una manera adecuada, y adquirirlos a través de distribuidores que ofrezcan una confianza y garantía puesto que, aunque podamos ver impreso el distintivo ‘CE’, la alta demanda que se espera en un momento tan puntual puede dar lugar a la venta fraudulenta de gafas de mala calidad que nos den una falsa impresión de protección, causando daños irreversibles a nuestra visión", indica, antes de reiterar:

"La única forma segura de ver el eclipse será a través de unas gafas homologadas, poniéndolas antes de dirigir la mirada hacia el sol y quitándolas una vez que se haya apartado la visión de este".

"La única forma segura de ver el eclipse será a través de unas gafas homologadas, poniéndolas antes de dirigir la mirada hacia el sol y quitándolas una vez que se haya apartado la visión de este», hace hincapié el doctor García-Anllo

Gus de la Paz

"No debemos realizar una observación directa del sol, y mucho menos a través de lentes que amplifiquen la intensidad de sus rayos, como las de prismáticos o telescopios. Y tampoco debemos fiarnos de otros medios que no sean filtros homologados por la norma ISO 12312-2 ya que, aunque atenúen la intensidad, no sabríamos en qué medida y si esto podría ser suficiente", incide el doctor García-Anllo, quien asegura que "no hay un tiempo de exposición que marque el riesgo". "Pero, a mayor exposición, más probabilidad de sufrir daños", avisa.