El PSOE de Arteixo exige el desbloqueo de la regeneración del barrio de As Eiras, en Meicende: "A veciñanza leva oito anos soportando rúas a medio facer"

El grupo municipal socialista de Arteixo instó al ayuntamiento de Arteixo a la reanudación inmediata de las obras de regeneración y urbanización en el barrio de As Eiras, en Meicende. La formación denuncia ocho años "de parálisis y promesas incumplidas" por parte del alcalde, Carlos Calvelo, y acusa al ejecutivo del Partido Popular de mantener el espacio "sumido en el olvido" pese a que "ya no existe ningún tipo de traba" para continuar con el proyecto.

El portavoz socialista, Martín Seco, expone que "a veciñanza de Meicende leva oito anos soportando rúas a medio facer, problemas de convivencia e a frustración de ver como un anuncio estrela do PP quedou en nada en canto apagaron os focos da prensa".

"En 2017 o alcalde vendeu a rexeneración das Eiras como a gran solución para Meicende, pero a realidade de 2026 é que deixou as rúas empantanadas e aos veciños esquecidos. Xa non hai pretexto legal que valga nin litixios pendentes. O PP ten a obriga de poñer os recursos necesarios para rematar as beirarrúas nas rúas Ecuador e Travesía de Meirás, mellorar a luz e darlle a Meicende o barrio seguro e digno que se merece dende fai case unha década", declara Seco.

El PSOE exige al Gobierno local la adopción de la reanudación inmediata de los trabajos y que el ayuntamiento de Arteixo dote de partida presupuestaria y reactive de forma urgente el proyecto de regeneración urbana del barrio de As Eiras, completando el derribo de inmuebles, la ejecución de aceras y la mejora del alumbrado público en Meicende. Los socialistas consideran "inadmisible" que un plan anunciado a bombo y platillo en 2017 para transformar "una zona degradada y afectada por la venta de droga fuese abandonado a mitad" por el Gobierno local ante el primer obstáculo judicial.

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El PSOE recuerda que el proyecto inicial estudiaba el derribo de edificaciones sin uso, la apertura y construcción de aceras para eliminar cuellos de botella viarios, y la dotación de una iluminación y visibilidad en las calles Ecuador y en la Travesía de Meirás. "Sin embargo, después de iniciar los trabajos en 2018, una denuncia de uno de los propietarios afectados por el proceso expropiatorio sirvió de excusa a la alcaldía para paralizar de golpe toda la actuación", explican en un comunicado.