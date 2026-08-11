El PSOE de Arteixo exige el desbloqueo de la regeneración del barrio de As Eiras, en Meicende: "A veciñanza leva oito anos soportando rúas a medio facer"
Los socialistas exigen la reanudación inmediata de las obras de urbanización en Meicende, paralizadas desde 2018 por un litigio judicial
El grupo municipal socialista de Arteixo instó al ayuntamiento de Arteixo a la reanudación inmediata de las obras de regeneración y urbanización en el barrio de As Eiras, en Meicende. La formación denuncia ocho años "de parálisis y promesas incumplidas" por parte del alcalde, Carlos Calvelo, y acusa al ejecutivo del Partido Popular de mantener el espacio "sumido en el olvido" pese a que "ya no existe ningún tipo de traba" para continuar con el proyecto.
El portavoz socialista, Martín Seco, expone que "a veciñanza de Meicende leva oito anos soportando rúas a medio facer, problemas de convivencia e a frustración de ver como un anuncio estrela do PP quedou en nada en canto apagaron os focos da prensa".
"En 2017 o alcalde vendeu a rexeneración das Eiras como a gran solución para Meicende, pero a realidade de 2026 é que deixou as rúas empantanadas e aos veciños esquecidos. Xa non hai pretexto legal que valga nin litixios pendentes. O PP ten a obriga de poñer os recursos necesarios para rematar as beirarrúas nas rúas Ecuador e Travesía de Meirás, mellorar a luz e darlle a Meicende o barrio seguro e digno que se merece dende fai case unha década", declara Seco.
El PSOE exige al Gobierno local la adopción de la reanudación inmediata de los trabajos y que el ayuntamiento de Arteixo dote de partida presupuestaria y reactive de forma urgente el proyecto de regeneración urbana del barrio de As Eiras, completando el derribo de inmuebles, la ejecución de aceras y la mejora del alumbrado público en Meicende. Los socialistas consideran "inadmisible" que un plan anunciado a bombo y platillo en 2017 para transformar "una zona degradada y afectada por la venta de droga fuese abandonado a mitad" por el Gobierno local ante el primer obstáculo judicial.
El PSOE recuerda que el proyecto inicial estudiaba el derribo de edificaciones sin uso, la apertura y construcción de aceras para eliminar cuellos de botella viarios, y la dotación de una iluminación y visibilidad en las calles Ecuador y en la Travesía de Meirás. "Sin embargo, después de iniciar los trabajos en 2018, una denuncia de uno de los propietarios afectados por el proceso expropiatorio sirvió de excusa a la alcaldía para paralizar de golpe toda la actuación", explican en un comunicado.
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
- La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
- Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral
- La compra de un edificio de Greenalia impulsa la expansión hotelera en San Andrés, en A Coruña