Un sello para conmemorar el eclipse en A Coruña: la Torre de Hércules junto al Sol y la Luna
La Sociedad Filatélica recibió más de 200 solicitudes de coleccionistas de toda España interesándose por la iniciativa
El Puerto de A Coruña, en colaboración con Correos y la Sociedad Filatélica, inmortaliza en un sello uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo: el eclipse solar total del 12 de agosto.
Representantes de las entidades impulsoras incidieron en la relevancia de esta emisión filatélica, concebida como un recuerdo permanente de una jornada que atraerá a miles de visitantes y convertirá a A Coruña en uno de los mejores puntos de observación de Europa para seguir el eclipse de Sol.
En un acto celebrado en la sede del Real Club Náutico de A Coruña, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, señaló que se trata de "poner en valor y dejar constancia del que será uno de los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y del Puerto".
El presidente de la Sociedad Filatélica, José Luis Rey Barreiro, manifestó que "A Coruña es el único territorio de todos por las que pasa el eclipse que ha cogido el testigo filatélico para conmemorar esta cita", con el lanzamiento del sello, la tarjeta prefranqueada y el matasellos. Ya han recibido más de 200 solicitudes de coleccionistas de toda España interesándose por la iniciativa, antes incluso de que se hiciera pública la imagen del sello, en la que se ve la Torre de Hércules y la Luna ocultando el Sol.
"El eclipse va a durar solos uno minutos, pero este sello va a perdurar en el tiempo", ha comentado el responsable de Medios de la Gerencia Noroeste de Correos, Francisco Javier Varela Castro.
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