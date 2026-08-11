La Torre Polivalente del Chuac de A Coruña comenzará a estructurarse "con toda seguridad" en septiembre, tras dos años de retrasos

La estructura de la Torre Polivalente del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el bloque de 16 plantas --cuatro de ellas, bajo rasante-- que concentrará los servicios económicos y la gestión del área sanitaria coruñesa, comenzará a levantarse "con toda seguridad" en septiembre, tras dos años de retrasos, según avanzó este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante una comparecencia en la explanada que durante más de cuatro décadas ocupó el antiguo Hotel de Pacientes, ya derruido, junto al edificio principal del Chuac.

Acompañada de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León, y su homólogo del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, Martínez Allegue dio cuenta del inicio de los trabajos que permitirán preparar el terreno para levantar la segunda fase del proyecto de ampliación del complejo hospitalario coruñés.

La superficie de la parcela sobre la que se trabajará en la segunda fase del proyecto de ampliación del Chuac "equivale a siete estadios de Riazor", resaltó el responsable de la obra

Lo hizo el mismo día en que el perfil del contratante publica la licitación, por un importe superior a los 52 millones de euros, de la demolición de las edificaciones existentes, la excavación de la parcela y la posterior valorización de 800.000 m3 de materiales extraídos. El plazo de presentación de ofertas comenzará este martes y concluirá el próximo 21 de septiembre. La Xunta prevé adjudicar los trabajos antes de que finalice este año.

Esta actuación, denominada "fase 2.1" del proyecto de ampliación del Chuac, supondrá una de las "mayores operaciones de movimiento de tierras" ejecutadas en A Coruña. La parcela sobre la que se trabajará cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados, "equivalente a siete estadios de Riazor", tal y como resaltó el responsable de la obra, y la excavación tendrá una "profundidad media de 15 metros", aunque "en algunos puntos alcanzará los 30".

"Esta es la obra de mayor complejidad, y también de mayor inversión, que estamos realizando desde el punto de vista de nuestras infraestructuras sanitarias", destacó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue

"Es la obra de mayor complejidad, y también de mayor inversión, que estamos realizando desde el punto de vista de nuestras infraestructuras sanitarias. La apuesta de la Xunta por la infraestructura sanitaria de A Coruña superará con creces los 500 millones de euros y, ahora mismo, tenemos varias actuaciones en marcha. El pasado 28 de julio, de hecho, celebramos la Comisión de Seguimento entre el área sanitaria, la Consellería de Sanidade y el Concello, donde informamos de los pasos que estamos tramitando y de los pasos futuros", apuntó la titular de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, antes de repasar algunas de esas actuaciones.

Nuevos accesos

Entre ellas, los nuevos accesos al complejo hospitalario coruñés, con una inversión cercana a los 25 millones de euros, y que avanzan a buen ritmo tras la demolición del antiguo viaducto de acceso sobre la AC-12; o el inicio de la estructura de la Torre Polivalente, que acumula dos años de retrasos, y cuya excavación ya ha alcanzado los 20 metros de profundidad. Una obra que, tal y como incidió Martínez Allegue, fue especialmente laboriosa debido a la aparición de agua y a las características de la roca, que obligaron a realizar microvoladuras.

Comparecencia para dar cuenta sobre el avance de las obras de ampliación del Chuac, este martes, junto al Hospital Universitario de A Coruña. / LOC

Torre Polivalente

"La licitación y adjudicación de la Torre Polivalente fue de 35 millones de euros, y contemplaba esos trabajos de excavación de 20 metros de profundidad, que finalmente fueron más complejos de lo esperado, no solo por la aparición de agua, sino también por la calidad de la roca que obligó a hacer microvoladuras. Ahora mismo, estamos realizando la valoración de los sobrecostes adicionales para la empresa adjudicataria. Estamos trabajando en ese expediente desde un punto de vista jurídico y económico, y contamos con tenerlo terminado a principios del mes de septiembre, para que comience a levantarse ya la estructura", aseguró la conselleira.

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El inicio de esa obra de la Torre Polivalente del Chuac implica, asimismo, la demolición de tres viviendas situadas en Curramontes, cuyos trabajos previos han empezado esta semana.