El turismo de congresos y la reciente pérdida de vuelos, claves para reforzar el aeropuerto de A Coruña con "urgencia"

Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante son los objetivos nacionales de Alvedro. El Consorcio de Turismo de A Coruña ya abrió la licitación de los contratos para operar estas nuevas rutas. El procedimiento lo ha tramitado "por la vía de urgencia", según el informe de gerencia, que indica que el objetivo es "consolidar la tendencia alcista de Alvedro" y "frenar la fuga de viajeros".

El documento establece los factores clave que "justifican la necesidad" de sumar nuevas conexiones al aeropuerto coruñés. Entre ellos destaca el potencial de A Coruña como ciudad de negocios. La urbe "concentra un potente sector financiero, industrial, textil y tecnológico", por lo que "la conexión regular con los principales centros de negocios resulta indispensable" tanto para el tráfico corporativo como el turismo de congresos.

El Consorcio asegura que "existe un consenso institucional" para "especializar Alvedro en el segmento corporativo y de negocios", por lo que necesita esa "red de vuelos directos nacionales". El plan también es "evitar que los pasajeros gallegos se desplacen a otras comunidades (como Oporto) para volar".

Recuperar "enlaces vitales"

Hay otro motivo de peso para iniciar esta licitación: la reciente pérdida de vuelos. Alvedro dejó de volar a Málaga y Valencia al concluir en abril el convenio con Volotea. Turismo indica que "el tejido turístico y empresarial exige una licitación de nuevos contratos de promoción para restablecer enlaces vitales con otras áreas del Mediterráneo y el sur peninsular". También apunta a Bilbao como una ruta clave "por su gran posición empresarial". El enlace con el País Vasco se suprimió en enero de 2024. Sevilla, que fue una conexión histórica en este aeródromo, se eliminó en junio de 2022. También este año desapareció de la programación Londres, que operaba Vueling.

El Consorcio recuerda en su informe que "el sector turístico respalda la estrategia autonómica y local de atraer vuelos mediante contratos de promoción turística en los destinos de origen".

Dar solución a la "lamentable" situación del aeropuerto

Así, con las nuevas cinco rutas --si hay aerolíneas interesadas y se adjudican todas--, se busca "dar solución a la lamentable situación de conectividad aérea del aeropuerto". Es por eso también que se haya solicitado la "declaración de urgencia", lo que permite agilizar los trámites y así evitar cuanto antes "la caída del tráfico aéreo".

Noticias relacionadas

Según los datos recogidos en el informe, Alvedro registró en 2025 un total de 1,2 millones de pasajeros, un 4,4% más que el año anterior. Además, diciembre fue el mejor mes de su historia, con 106.899 viajeros. "Esta tendencia alcista fundamenta la justificación de contratación y promoción turística para consolidar la misma, para mantener a la ciudad y su entorno en una situación fundamental para garantizar la cohesión territorial, impulsar el tejido empresarial y frenar la fuga de viajeros", expone Turismo.