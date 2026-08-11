El Universo se expande en A Coruña gracias al eclipse: expertos en Cosmología de todo el mundo se reúnen en la Universidade

El Rectorado de la Universidade de A Coruña recibe en sus instalaciones a científicos de todo el mundo para el congreso Cosmología bajo la totalidad, en el que presentan sus investigaciones en diferentes ámbitos relacionados con el Universo, su expansión o los materiales de los que se compone. El evento coincide con el eclipse a propósito, según informan los organizadores, para reforzar "la importancia y el atractivo" de las jornadas en un lugar señalado para la observación del fenómeno astronómico. Entre ponencia y ponencia, varios participantes aseguran sentir "privilegio" o "fortuna", o "dar envidia a otros compañeros", por encontrarse en una ciudad donde sí se verá el eclipse, a diferencia de su país de origen en algún caso.

El investigador de la Universidad de Stanford, Zeeshan Ahmed, viaja desde Estados Unidos para exponer sus avances en el estudio "de la primera luz del Big Bang" y el avance por todo el Universo de esa energía. Lo acompaña su homólogo desde la Universidad de Berkeley, Simone Ferraro, y ambos celebran su presencia en A Coruña. "Esta ciudad ofrece la posibilidad de ver un eclipse especial, en nuestro país no podríamos verlo, y eso lo combinamos con un clima idóneo, buen turismo y comida deliciosa. Realmente, no podía pedirse más para ver un evento así", celebra Ahmed. Entre los cientos de participantes se encuentra incluso un trabajador de la Nasa, Olivier Dore, investigador principal en materia de propulsión.

Desde Japón, el científico del Instituto Kavli de Física y Matemáticas del Universo, Khee-Gan Lee, se alegra de poder presentar sus trabajos sobre gases cósmicos y descubrir A Coruña. "Es un privilegio que estas conferencias coincidan con el eclipse y poder verlo, además, con mi familia. Es muy emocionante. Este lugar parece mucho más guay que Japón, estoy deseando conocerlo", comenta Lee. Otra asistente, en este caso de Italia, recalca la palabra "privilegio" y recuerda a sus compañeros de departamento, que desde su país natal no podrán observar el fenómeno.

Una de las asistentes al congreso de A Coruña, científica de Italia. / Gus de la Paz

A Coruña, "la más óptima" frente a Asturias

Estas jornadas de Cosmología están organizadas por la Universidade da Coruña, la Fundación Simons y el Centro de Física Cosmológica de Berkeley. Para uno de los organizadores y miembro del Instituto de Física de Cantabria, José Luis Bernal, la ubicación de este congreso fue "la primera decisión" que debieron tomar, antes incluso que el programa, porque los ponentes provienen de "centros internacionales, pero también de España".

"Hay muchos congresos internacionales, pero el reclamo que teníamos nosotros este año lo pueden decir muy pocos sitios. Estuvimos estudiando distintos emplazamientos y decidimos que A Coruña nos permitía también, aparte de unas instalaciones óptimas para hacerlo, grandes posibilidades para la observación del eclipse. Entre todos los distintos sitios que analizamos, sí que vimos que A Coruña era la más óptima", detalla Bernal.

Para otro de los fundadores y miembro de la Fundación Simons, Francisco Villaescusa-Navarro, "la mejor localización" fue una materia de mucha discusión. "Estuvimos considerando, por ejemplo, Asturias, que el eclipse pasaba más en el centro de la trayectoria. Había muchos factores y A Coruña parecía uno de los sitios eh mejores. Hubo también un poco de competición con otro congreso que se organiza aquí, entonces al final quedó todo genial", expone este investigador de la Universidad de Princeton, que viene desde Nueva York.

La investigadora del Ciemat, Anna Porredón. / Gus de la Paz

Cartografías de 100 millones de galaxias

La investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Anna Porredón, "esperaba con ganas de venir" a A Coruña desde el anuncio del congreso hace dos años. Es una de las ponentes y en su charla va a "presentar los resultados finales de uno de estos cartografiados de energía oscura". "Son los resultados finales de un catálogo de más de 100 millones de galaxias que hemos analizado", expone.

"Para nuestros experimentos, tenemos telescopios muy grandes que hacen un mapeado de las galaxias en el cielo y, a partir de este mapa tridimensional de las galaxias, podemos entender de qué está hecho el Universo y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Este es el objetivo final", expone sobre su disciplina.

Porredón reconoce que el eclipse le hace una emoción especial y se relaciona mucho con su área de estudio, aunque no en la actualidad. "Una de las conexiones es que gracias a un eclipse hace un siglo, se pudo demostrar que la relatividad general necesaria para explicar el Universo. Esta es una de las bases de la Cosmología. En la investigación actual a la que me dedico, no necesitamos usar los eclipses pero el campo no existiría sin estas observaciones", indica.

Uno de los organizadores del congreso y científico del Instituto de Física de Cantabria, José Luis Bernal. / Gus de la Paz

Estudiar la expansión del Universo

El organizador e investigador del Instituto de Física de Cantabria, José Luis Bernal, reconoce que con el eclipse han "conseguido atraer a muchísima gente muy puntera", algo que impacta directamente en "la calidad científica en el congreso, tan alta". "La siguiente decisión que adoptamos después de elegir A Coruña fue organizar todo el programa científico, estructurarlo en los distintos temas que nos interesaban. Queríamos centrarlo en Cosmología, anunciarlo y una vez, recibimos todas las propuestas, decidir cuáles serán los temas que se iban a tratar más o no", explica.

"Trabajo en Cosmología desde una astrofísica o una física teórica en el estudio de la estructura a gran escala que cómo a partir de la distribución de galaxias podemos entender la evolución del Universo. Investigo en el mapeado de intensidades pero en vez de coger las galaxias más brillantes, intentamos coger todo. Eso tiene muchos problemas de ruido porque también cogemos cosas que no queremos, pero tiene el potencial de permitirnos utilizar más información también", detalla.

La investigadora de Cambridge, Carmen Embil Villagra. / Gus de la Paz

La segunda luz tras el Big Bang

Desde Cambridge, la científica Carmen Émbil Villagrá afirma que sus colegas de Reino Unido le "tienen una envidia enorme". Émbil, de origen asturiano, comenta que "está imposible para venir a visitar" y describe la situación en Asturias como "desbordado totalmente de visitantes por el eclipse". "Me siento muy afortunada de poder verlo en A Coruña, además que es una excusa para descubrir la ciudad", comenta. La científica presenta en el congreso su trabajo sobre el fondo cósmico de microondas.

"Investigo una luz muy antigua que se emitió unos cientos de miles de años después del Big Bang, pero justo después del Big Bang. Decimos que es la primera fotografía del Universo. Con esta medición podemos extraer información del Universo como tal, sobre su composición, la historia de su evolución hasta hoy", explica la investigadora.

Émbil Villagrá reconoce que su caso científico no está en relación con el eclipse, pero señala que "fue clave para probar la relatividad general". "No necesitamos eclipses ya para mirar al espacio, pero personalmente nunca he visto uno y tengo muchas ganas", confiesa.

Uno de los organizadores y miembro de la Fundación Simons, Francisco Villaescusa-Navarro. / Gus de la Paz

La inteligencia artificial en el Universo

Otro de los fundadores y miembro de la Fundación Simons, Francisco Villaescusa-Navarro, comenta que en el congreso de A Coruña se cubre "casi todo" en Cosmología porque "la conferencia ha sido tan grande que básicamente tenemos gente trabajando en casi todos los campos". "Desde ámbitos más tradicionales como el fondo cósmico de microondas, hasta cosas muy punteras, como inteligencia artificial, que es mi campo", detalla.

"En A Coruña tenemos a científicos que vienen de Sudáfrica, China, Japón, múltiples países de Sudamérica y Norteamérica, de todos sitios de Europa. No sé si incluso de Australia y Oceanía, pero tenemos casi cubierto el planeta entero. La coincidencia con el eclipse se desarrolló, se hizo aposta para juntarnos todos y poder hablar. Es un imán gigante. Muchas veces en estos congresos hablas con alguien y a lo mejor sale una idea, en dos años escribes un paper y se puede ganar un premio Nobel", expresa sobre el congreso.