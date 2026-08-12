Científicos de A Coruña, tras el eclipse de sus vidas: "La llegada de la totalidad fue un auténtico espectáculo: como si alguien 'engullera' el Sol"

"Tengo los ojos llenos de belleza, el corazón lleno de impresiones también...". Poco después de que el Sol volviese a iluminar los últimos minutos de la tarde de este miércoles, 12 de agosto, tras haber vivido la que ya es --y será-- la noche más corta de nuestras vidas, el físico Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos de A Coruña, trataba aún de digerir una experiencia "formidable, muy emocionante, sobrecogedora...". "No tengo adjetivos para describirla. Ha estado muy por encima de mis expectativas", resumía Pérez Maldonado, quien vivió las horas previas al eclipse solar total "con mucha expectación, y mucha curiosidad también", pese a que "había todavía cosas que organizar", como "el cierre de los Museos Científicos" y "el lugar donde observarlo".

"Finalmente, lo vimos desde el Paseo Marítimo, en la Domus, con un grupo de trabajadores y trabajadoras de los Museos Científicos, y con algunos familiares también, siguiendo un poco la máxima de que la mejor manera de disfrutar de un fenómeno como este es con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo... Y viviendo la experiencia social de compartir un momento excepcional", destacaba, ilusionado, antes de compartir con los lectores de LA OPINIÓN sus "primeras impresiones" sobre el acontecimiento astronómico del siglo en la ciudad.

María Rey

"Pese a que había algunas nubes que nos privaron de la vista de la corona solar, y también de la aparición de las estrellas y los planetas en el cielo (al menos, de los más brillantes), la verdad es que ha sido una experiencia formidable, muy emocionante, sobrecogedora... No tengo adjetivos para describirla. Estuvo muy por encima de mis expectativas y, en general, ese fue el comentario de muchos compañeros y compañeras que veían un eclipse solar total, también, por primera vez", incidía.

Marcos Pérez Maldonado, en el exterior de la Domus, antes de ver el eclipse solar total, este miércoles, en A Coruña. / LOC

"Me impresionó la velocidad a la que muda la luz en la fase final del eclipse parcial. Los 5 minutos de parcialidad son espectaculares. Hay una caída dramática de la luz, un cambio en los colores del aire..." Marcos Pérez Maldonado — Director de los Museos Científicos de A Coruña

"Me impresionó la velocidad a la que muda la luz en la fase final del eclipse parcial. Los 5 minutos de parcialidad son espectaculares. Hay una caída dramática de la luz, un cambio en los colores del aire... Tengo la sensación de que bajó bastante la temperatura (estuve de manga corta durante todo el rato para experimentar, también, ese cambio)... Pero la llegada de la totalidad... Fue formidable. Un auténtico espectáculo. Es como si alguien 'engullera' el Sol. Entendí perfectamente todos esos mitos de la antigüedad, de gente que pensaba que moría el Sol, que era 'robado' por alguien o que algún monstruo o alguna fiera lo devoraba... Y pienso que parte de ese miedo 'atávico', o como queramos llamarlo, también lo experimenté hoy", añadía Pérez Maldonado, entre risas.

"Sin palabras"

"No tengo claro que pueda describir bien cómo vivimos esos últimos minutos de parcialidad y la llegada a la totalidad, porque estaba con mi familia, con amigos y compañeros y compañeras de trabajo... Y tengo el recuerdo de la sensación, pero no puedo articularlo. De hecho, hice una grabación del audio de esos minutos previos a la totalidad. Ahora la he escuchado rápido y fue una explosión de exclamaciones, de gente silbando, gritos, aplausos... No sé. La verdad es que tendré que escucharla con más calma para crear ese recuerdo con más concreción... Es un recuerdo difícil de convertir en palabras", consideraba el director de los Museos Científicos de A Coruña, todavía conmocionado, antes de hacer hincapié en que este miércoles "vivimos un espectáculo de la naturaleza".

Gus de la Paz

'Reconexión' con la naturaleza

"El eclipse solar total es un fenómeno natural que tiene esta dimensión dramática y excepcional que lo hace muy espectacular, pero no es el único. En el cielo hay estrellas fugaces, como las que podremos ver también esta noche (Perseidas); auroras boreales... No sé. Incluso las nubes de tormenta, cuando vienen, son impresionantes...Los atardeceres... Hay un montón de fenómenos bellísimos en el cielo a los que, muchas veces, por la vida en la ciudad, el ir mirando para abajo, cara el suelo o a las pantallas de los teléfonos móviles, nos perdemos. Esa desconexión gradual que tenemos con la naturaleza... Pienso que igual el fenómeno de hoy nos ayuda a pensar que debemos 'reconectar' con los espacios naturales, pero también con los fenómenos de la naturaleza...", reflexionaba.

"Pude ver perfectamente la corona solar. Es un momento que no voy a olvidar 'jamás de los jamases'. Fue alucinante" Xabier Pérez Couto — Investigador y doctorando en Astrofísica Computacional en el Citic de la Universidade da Coruña

Xabier Pérez Couto, dialogando con David Amor sobre astronomía, horas antes del eclipse solar total, en el Parque de Santa Margarita, en A Coruña. / LOC

Una hora después del eclipse, y tras haber podido recargar, "por fin", la batería de su teléfono móvil, Xabier Pérez Couto, investigador y doctorando en Astrofísica Computacional en el Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidade da Coruña, reconocía que había tenido "mucha suerte" con la ubicación donde, finalmente, vivió ese fenómeno astronómico, después de "haber pasado la tarde bastante dubitativo".

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Nubosidad

"Primero, estuve en el concierto de Rosana en el Parque de Santa Margarita, dialogando con David Amor y con el público sobre astronomía... Fue fenomenal. Después, un poco antes de que comenzase la parcialidad, viendo como estaban las nubes en A Coruña, cogí el coche, tiré por la A-6 y conduje hasta la altura de Abegondo, más o menos. Justo donde paré, había un montón de gente que pienso que, al igual que yo, fue buscando el mejor punto en el que observar el Sol y el eclipse, y la verdad es que resultó bastante bonito, porque al final estabas en el medio de la nada pero acompañado de un montón de personas que tuvieron la misma idea...", explicaba Pérez Couto, quien, "desde allí", pudo "ver perfectamente la corona solar". "Es un momento que no voy a olvidar 'jamás de los jamases'. Fue alucinante", concluía.