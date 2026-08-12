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Cinco cruceros atracan en A Coruña este día del eclipse con 11.300 pasajeros a bordo

Solo uno, el Queen Anne, se queda en la ciudad para ver el fenómeno astronómico desde la bahía coruñesa

Sigue en directo todos los detalles del eclipse

Cruceros atracados en el muelle de San Diego el día del eclipse en A Coruña.

Cruceros atracados en el muelle de San Diego el día del eclipse en A Coruña. / LOC

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RAC

A la llegada de miles de personas a A Coruña desde el extranjero y otras comunidades para vivir una jornada histórica este miércoles se suman los cinco cruceros que han atracado a primera hora con 11.300 pasajeros a bordo: el Celebrity Apex, el Celebrity Equinox, el Queen Anne, el MSC Explora III y Borealis. Los viajeros pasarán la jornada en la ciudad, aunque solo uno, el Queen Anne, se quedará para ver el eclipse desde la bahía coruñesa, en el muelle de San Diego donde se encuentra atracado. Se trata de un buque de 322 metros de eslora que viaja procedente de Santander con 3.000 pasajeros a bordo. Cuando finalice, zarpará sobre las 21.00 horas rumbo a Santander.

Aunque no se quedará para ver el eclipse, también está hoy atracado en el muelle de Calvo Sotelo el MSC Explora III, un crucero de lujo que recala por primera vez en la ciudad con 922 pasajeros. Tiene cinco piscinas climatizadas, 461 suites con vistas al mar, siete restaurantes, 12 bares y lounges y hasta tiendas de Cartier y Rolex.

Con 306 metros de eslora, 3.200 pasajeros y 1.320 tripulantes, ha llegado el Celebrity Apex. Este crucero dispone de 29 restaurantes, bares y salones distintos, teatro, tiendas, casino, gimnasio, piscinas y un jardín exterior, mientras que el Celebrity Equinox, con un total de 2.852 pasajeros, tiene varios restaurantes y cafetería de estilo mercado, que ofrece una selección inspirada en los destinos que va visitando.

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Por último, procedente de Southampton, el Borealis, un buque solo para adultos ha llegado con 1.400 pasajeros a bordo que estarán en la ciudad hasta las 18.30 horas. El navío tiene fama de ser muy marinero y entre sus cualidades destaca por ser uno de los más veloces del sector. Tiene seis restaurantes, 11 bares y salones, piscinas con techo retráctil, spa, gimnasio y áreas de entretenimiento.

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