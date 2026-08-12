Tarde de tráfico "totalmente fluido" y sin retenciones en A Coruña a pocas horas del eclipse, con vías sin apenas coches
La Sala de Pantallas de la Policía Local indica que "no hay problemas" de movilidad, tras algunas retenciones esta mañana en Alfonso Molina en dirección de entrada
Durante la mañana de este miércoles, el día en el que se podría observar un eclipse solar total en A Coruña, se registró bastante tráfico en los accesos en dirección de entrada, que llegó a provocar retenciones en la avenida de Alfonso Molina. Muchos vehículos se concentraron en el entorno de la plaza de Ourense, y se registró una corriente de salida por la avenida do Porto, si bien fuentes de la Policía Local señalan que estaban entrando "más coches de los que salen". Por contraste, durante esta tarde el tráfico, según informa la Sala de Pantallas del 092, está siendo "totalmente fluido".
La Policía Local señala que no hay "absolutamente nada" de atascos, y, aunque puede haber algo más de concentración de tráfico en dirección salida de la ciudad, es lo "habitual normalmente". A las 17.30 horas, apenas un par de horas antes de que se inicie el fenómeno astronómico, "no hay problemas", según señala el cuerpo.
De hecho, en vías del centro de A Coruña se estaba registrando menos tráfico del esperable ante un fenómeno que, según calcula el Concello, tendrá más de 100.000 espectadores. Es el caso de la zona del viaducto que conecta Alfonso Molina y Linares Rivas, uno de los puntos neurálgicos del tráfico de la ciudad, que este miércoles se podía ver prácticamente desierta de coches. Por el momento, las emergencias más relevantes del día son los dos incendios forestales que se detectaron a primera hora de la tarde en Penamoa y la zona de O Portiño.
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