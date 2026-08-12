Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Hoteles completos y terrazas llenas en A Coruña ante el eclipse solar: "La última habitación que completé fue ayer"

El sector hostelero de A Coruña adapta horarios y personal para atender "el triple" de afluencia de público por el fenómeno astronómico

Terrazas de O Parrote con turistas que verán el eclipse en A Coruña.

Terrazas de O Parrote con turistas que verán el eclipse en A Coruña. / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Rey

A Coruña

La llegada de 11.300 cruceristas al puerto de A Coruña con motivo del eclipse se vive como un impulso para la economía local. Con hoteles completos y turistas con ganas de descubrir la gastronomía local, los negocios de O Parrote reciben con los brazos abiertos la gran afluencia de visitantes.

"Se nota no tanto el típico guiri de barco, sino también gente de toda España: mucha gente de Madrid, de Murcia. Lo notamos muchísimo, pero sobre todo mucho nacional", explica un empleado de Quai Café, Camacho, quien trabaja en tres establecimientos de la zona donde la experiencia es "la misma". "Aumentamos personal para atender la demanda, pero el personal ya se aumenta en verano de por sí", añade.

Modificación de horarios

Las terrazas de O Parrote son un reflejo del nivel de ocupación de hoteles: las mesas vacías son una rara avis. María Rancaño, de La Marina by María, concuerda con la experiencia de Quai Café. "Se nota muchísima afluencia de público. Yo normalmente cierro los miércoles y tuve que abrir hoy, precisamente por el gran número de reservas y gente de fuera, que normalmente no suele ser el perfil. En agosto siempre hay, pero hoy tenemos al triple, y aún encima con los barcos...", comenta.

María

María Rancaño, de La Marina by María. / Gus de la Paz

Sin embargo, el aumento de turistas no necesariamente se traduce en un incremento de facturación. "Evidentemente vas a facturar, pero en comparación con la facturación del año pasado por estas fechas, tampoco está siendo especialmente llamativa. Yo creo que la gente se está retrayendo muchísimo, no se está consumiendo como se debería estar consumiendo en agosto", especifica.

Hoteles completos

La británica es la nacionalidad que más abunda hoy en los hoteles de A Coruña, cuyos niveles de ocupación superan los habituales por estas fechas. El Hostal Mara luce un cartel que reza 'completo' en la entrada, ante una calle Galera abarrotada de cruceristas degustando la gastronomía local. "La última habitación que completé fue ayer", señala la encargada del establecimiento, Cristiani Dias.

Con un total de 23 habitaciones, calcula que más o menos la mitad se reservaron con motivo del fenómeno astronómico. "Por agosto siempre se llena, pero ya hace más de un mes teníamos un nivel bastante elevado de ocupación por el eclipse", comenta.

Noticias relacionadas y más

Al margen de "los huéspedes de toda la vida que siempre vienen en estas fechas", el perfil de aquellos que se alojan buscando un enclave privilegiado es, principalmente, europeo y estadounidense. "Mucho inglés, mucho francés que solo se hospedan un día, aunque también viene mucha gente por el Teresa Herrera. Se junta todo", manifiesta Dias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  2. La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
  3. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  4. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
  5. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  6. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  7. La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
  8. Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral

Dos incendios forestales en A Coruña la tarde del eclipse: los bomberos reciben alertas en Penamoa y O Portiño y la Xunta despliega helicópteros

Dos incendios forestales en A Coruña la tarde del eclipse: los bomberos reciben alertas en Penamoa y O Portiño y la Xunta despliega helicópteros

Cinco cruceros atracan en A Coruña este día del eclipse con 11.300 personas a bordo

Cinco cruceros atracan en A Coruña este día del eclipse con 11.300 personas a bordo

Turistas de todo el mundo eligen A Coruña para contemplar el eclipse solar: "Llevamos un año planeando este viaje"

Turistas de todo el mundo eligen A Coruña para contemplar el eclipse solar: "Llevamos un año planeando este viaje"

Hoteles completos y terrazas llenas en A Coruña ante el eclipse solar: "La última habitación que completé fue ayer"

Hoteles completos y terrazas llenas en A Coruña ante el eclipse solar: "La última habitación que completé fue ayer"

Así se verá el eclipse dentro de uno de los cruceros de superlujo que están atracados en A Coruña

Un telescopio llegado desde Colorado, cámaras desde Alemania y coruñeses preparados para ver el eclipse en A Coruña

Sigue en directo el eclipse total de Sol en A Coruña: te contamos todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del siglo

Sigue en directo el eclipse total de Sol en A Coruña: te contamos todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del siglo

El eclipse también se verá en algunas zonas del estadio de Riazor: las precauciones que pide el Deportivo a sus aficionados durante el Teresa Herrera

El eclipse también se verá en algunas zonas del estadio de Riazor: las precauciones que pide el Deportivo a sus aficionados durante el Teresa Herrera
Tracking Pixel Contents