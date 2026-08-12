Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este miércoles 12 de agosto
Mucho que hacer en la ciudad más allá del eclipse
Concierto de Rosana y charla divulgativa
La cantante será la anfitriona de una jornada con científicos, creadores y público horas antes del eclipse. La experiencia será de acceso libre y hasta completar un aforo máximo de 1.500 personas.
Horario: 18.00 horas.
Lugar: Parque de Santa Margarita.
Arranca el Festival de Folclore
El Festival de Folclore da el pistoletazo de salida a su nueva edición con la actuación de grupos de Guinea Bissau, Filipinas, Armenia o Perú, además de una agrupación local.
Horario: 18.00 horas.
Lugar: Campo da Leña.
Los Satélites brillarán en María Pita
La jornada astronómica se cerrará con la actuación de la orquesta Los Satélites en la plaza de María Pita. Una noche de verbena con temas actuales y clásicos de Pucho Boedo.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: Plaza María Pita.
Charlas de autores en el Viñetas
A las 11.30 horas habrá la charla, Perségueme a ciencia con Xulia Pisón en Carpa Rúa BD. En el mismo lugar, a las 12.00 horas, se dará otra charla, Campos de refuxiados BD, con Troubs y Edmond Baudoin
Horario: 11.30 horas.
Lugar: Jardines de Méndez Núñez.
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