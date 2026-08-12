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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este miércoles 12 de agosto

Mucho que hacer en la ciudad más allá del eclipse

Presentación de la actuación de Los Satélites en el Planetario de A Coruña

Presentación de la actuación de Los Satélites en el Planetario de A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

Concierto de Rosana y charla divulgativa

La cantante será la anfitriona de una jornada con científicos, creadores y público horas antes del eclipse. La experiencia será de acceso libre y hasta completar un aforo máximo de 1.500 personas.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Parque de Santa Margarita.

Arranca el Festival de Folclore

El Festival de Folclore da el pistoletazo de salida a su nueva edición con la actuación de grupos de Guinea Bissau, Filipinas, Armenia o Perú, además de una agrupación local.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Campo da Leña.

Los Satélites brillarán en María Pita

La jornada astronómica se cerrará con la actuación de la orquesta Los Satélites en la plaza de María Pita. Una noche de verbena con temas actuales y clásicos de Pucho Boedo.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Plaza María Pita.

Charlas de autores en el Viñetas

A las 11.30 horas habrá la charla, Perségueme a ciencia con Xulia Pisón en Carpa Rúa BD. En el mismo lugar, a las 12.00 horas, se dará otra charla, Campos de refuxiados BD, con Troubs y Edmond Baudoin

Horario: 11.30 horas.

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Lugar: Jardines de Méndez Núñez.

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