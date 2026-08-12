Dos incendios forestales en A Coruña la tarde del eclipse: los bomberos reciben alertas en Penamoa y O Portiño y la Xunta despliega helicópteros

Los Bomberos de A Coruña han recibido dos alertas a primera hora de la tarde de este miércoles, día del eclipse, por sendos incendios forestales en las cercanías de la ciudad. Según ha podido saber este diario, una de las emergencias, de la que se ha dado noticia a las 15.40 horas, se ha producido en O Portiño. Según fuentes de la Xunta, las llamas han afectado a aproximadamente una hectárea, y se han movilizado medios materiales y humanos: dos agentes forestales, cuatro brigadas de bomberos rurales, dos motobombas y dos helicópteros.

Poco después, justo antes de las 16.00 horas de la tarde, otro fuego en una zona forestal ha provocado la alarma de los bomberos. Según ha podido saber este diario, es la reactivación del fuego detectado en la zona de A Silva, Penamoa y Cances este martes.

Este incendio comenzó el martes a las 19.17 horas y generó una gran columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de A Coruña, incluidas las playas, y que llegó hasta el entorno del centro comercial Marineda City.

La Consellería de Medio Rural movilizó a un agente, cinco brigadas, dos motobombas y dos helicópteros para combatir las llamas. En un primer momento se desplazó a la zona un aparato y, ante la evolución del incendio, se incorporó un segundo. Al operativo se sumaron tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña. Se declaró en una zona de vegetación próxima a varias casas de Penamoa, lo que elevó la preocupación durante los primeros minutos.

Los medios aéreos realizaron descargas sobre el terreno mientras las brigadas y los bomberos atacaban el fuego desde tierra para evitar que avanzase hacia las viviendas. se declaró en una zona de vegetación próxima a varias casas de Penamoa, lo que elevó la preocupación durante los primeros minutos. Los medios aéreos realizaron descargas sobre el terreno mientras las brigadas y los bomberos atacaban el fuego desde tierra para evitar que avanzase hacia las viviendas.