Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad

A Coruña ya tiene todo preparado para, por fin, tras meses de preparación, mirar al cielo. El 12 de agosto estaba marcado en rojo en el calendario y ha llegado el momento de tacharlo y disfrutarlo. La alcaldesa, Inés Rey, explicó ayer que el dispositivo para esta jornada está formado por «400 personas entre seguridad, policía, bomberos, sanitarios y Protección Civil». Se han fijado varios medidas «de movilidad, seguridad y limpieza» para que todo salga bien.

En la coraza del Orzán empezará a funcionar a primera hora el puesto de mando, desde donde se vigilará en directo «la situación de la movilidad y el tráfico» en coordinación con la Xunta y la Delegación del Gobierno. Habrá más de 300 efectivos disponibles y se reservan drones de la Policía Local por si fuese necesario utilizarlos.

Se espera una gran afluencia de gente, incluidos los 10.959 pasajeros y 5.640 tripulantes de los cinco cruceros que atracan hoy en la ciudad, aunque la regidora no ha querido concretar una cifra. «Mucha gente se va a desplazar y los hoteles están completos», expuso, aunque agradeció que «los concellos del área retienen población», lo que va a ayudar a «diversificar el público».

Aunque están fijadas como zonas de observación prioritaria las playas de Riazor y Orzán, el Concello cuenta con un mapa interactivo en el que indica qué zonas de los diferentes barrios de la ciudad son buenas para la observación de este fenómeno, que comenzará a las 19.31 horas, tendrá su máximo a las 20.28 y finalizará a las 21.22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En la coraza también habrá un Punto Violeta y un espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Aparcamiento y buses

Para evitar atascos y desplazamientos innecesarios, el Concello habilitará en el campus de Elviña aparcamientos disuasorios. Desde allí habrá buses lanzaderas a la plaza de Pontevedra. También se reforzará la línea 3A, con frecuencias cada 15 minutos, para acceder al Monte de San Pedro y O Portiño, que estarán cerrados al tráfico, por lo que solo se podrá acceder en transporte público o a pie.

Tampoco se podrá circular con el coche por el paseo marítimo y el entorno de Riazor a partir de las seis de la tarde.

En cuanto a limpieza, habrá un refuerzo de contenedores, con más de 155 con capacidad para 85.000 litros. Unos 60 son de fracción resto, los de color gris y en los que hay que depositar las gafas homologadas tras su uso. Algunos se colocarán en el parque de Santa Margarita, donde actúa Rosana a las 18.00 horas, y en la plaza de María Pita, donde será el concierto de Los Satélites a partir de las diez de la noche. Además, el Festival Internacional de Folclore arrancará a las seis de la tarde en el Campo da Leña.

Puntos que recomienda el Concello para ver el eclipse / LOC

El Concello también instalará aseos químicos en el monte de San Pedro y en barrios como Novo Mesoiro. Los locales de hostelería con barras también están obligados a permitir el acceso a aseos o bien instalar baños portátiles. Entre las 20.15 y las 20.45 horas, hora clave del eclipse, no está permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.

Hay otra prohibición: no se puede ir ni a la Torre de Hércules ni al parque de Bens. Se han vetado algunos miradores para preservar el valor natural y patrimonial de los espacios, además de garantizar la seguridad ciudadana. Por eso, el Concello ruega «no acudir a estos espacios» porque permanecerán cerrados.

Las gafas, imprescindibles

Algo que no puede faltar hoy son las gafas para poder mirar al cielo. Hay que tener en cuenta que estas tienen que estar homologadas para la observación solar directa, contar con la certificación ISO 12312-2 y encontrase en perfecto estado. Es importante comprobar que los filtros no presenten arañazos, grietas, agujeros o cualquier otro tipo de deterioro antes de utilizarlas. Mirar directamente al Sol, incluso cuando esté parcialmente oculto o haya nubes, puede provocar una retinopatía solar, una lesión fotoquímica de la retina que puede causar pérdida de agudeza visual, manchas negras en el centro del campo de visión y una elevada sensibilidad a la luz. En algunos casos, las secuelas pueden ser permanentes.

En sus recomendaciones, la Xunta recuerda que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, por oscuras que sean. Tampoco deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, filtros caseros ni otros materiales improvisados. No se debe mirar el eclipse directamente a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos instalados correctamente.

Durante esta jornada habrá que extremar la precaución con los más pequeños, para que entiendan la importancia de no mirar al Sol sin protección. Por redes sociales circulan vídeos de cómo hacer una careta con las gafas, para que sea más fácil tenerlas puestas. También se pueden usar cajas estenopeica, lo que permite ver el eclipse de forma indirecta y segura.

Pendientes del tiempo

Ahora que ha llegado el momento, la meteorología se convierte en una de las grandes incógnitas de la jornada, ya que la presencia de nubes podría dificultar la observación del eclipse.

Según Meteogalicia, el día amanecerá nublado, como las dos últimas jornadas, pero las nubes se disiparán sobre las dos de la tarde. Sin embargo, esta previsión apunta a que se puede estropear cuando llegue el momento de la ocultación del Sol. Indica que se esperan nubes bajas desde las seis de la tarde.

La Aemet coincide en el día comenzará cubierto y se irá despejando poco a poco. La previsión apunta a una tarde soleada en A Coruña, con pocas probabilidades de que la nubosidad dificulte la observación.

Día histórico

Este 12 de agosto de 2026 es un día histórico para A Coruña, uno de los mejores puntos de observación de Europa para seguir el eclipse de Sol. Algo así no volverá a ocurrir en la ciudad hasta dentro de 600 años. Sí se espera un eclipse total de Sol para el próximo año, pero en esta esquina del Atlántico solo será visible de forma parcial.

También se puede mirar hacia atrás para comprobar la magnitud de este fenómeno, pues no se ve un eclipse de estas características en la ciudad desde 1912.