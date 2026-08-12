Un viaje por el pasado, presente y futuro de los eclipses con la científica Eva Villaver en A Coruña: "Hemos cambiado el miedo por fascinación"

Un día antes de poder presenciar el eclipse total de Sol que sitúa a A Coruña como una de las ciudades mejor posicionadas para su observación, una conferencia desgranó la ciencia y los mitos sobre estos fenómenos astronómicos. El 11 de agosto a las 19.00 horas, la doctora en Astrofísica y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Eva Villaver, impartió la conferencia Eclipses: magia, miedo... y ciencia en la sede de Afundación de A Coruña. El evento, con entradas gratuitas en Ataquilla.com, formó parte de las actividades abiertas al público organizadas por motivo de Invisibles26, un congreso internacional que reúne entre el 10 y el 14 de agosto en la misma sede a los principales especialistas mundiales en física de partículas, cosmología y astrofísica.

¿Cómo ha cambiado la explicación de los eclipses desde la antigüedad?

Lo que hice en la conferencia es un recorrido acerca de la explicación mitológica de los eclipses, que era la única que teníamos disponible para entender los fenómenos naturales hace siglos. Además, se expuso cómo esa manera de entender la realidad ha sido modificada por la ciencia y lo satisfactorio que es encontrar una explicación científica a un fenómeno que antes, muchas veces, simplemente producía terror. Fue un evento para todos, en el que se acerca el conocimiento científico con un lenguaje accesible a todo el mundo, sin nada de tecnicismos para que todo se pueda entender.

¿De qué manera aborda la historia y mitos de los eclipses?

La idea es explicar cuál ha sido tradicionalmente, desde diferentes culturas, la percepción más común de los eclipses. La mayor parte de las culturas han entendido los eclipses como, por ejemplo, que animales hambrientos devoraban al Sol o a la Luna, ya que en la antigüedad estos astros eran considerados dioses. Los humanos, que estábamos por debajo, estábamos sujetos a sus caprichos y cuando decidían ocultarse, en la tierra se sufría. El objetivo de la charla era cambiar esa narrativa a la de los eclipses. Muchos años después hemos avanzado hasta poder saber con exactitud en qué lugar de la Tierra y en qué momento la sombra de la Luna va a atravesar ese punto de nuestro planeta. Se abordó ese cambio donde el conocimiento antes estaba simplemente restringido a unos pocos y ahora es algo que toda la población tiene, por lo que no hace falta tener miedo, ya que simplemente estar informados nos hace más libres. Básicamente, se hizo ese juego de lo que sabíamos, de lo que sabemos y de todo lo que hemos avanzado en la ciencia gracias a los eclipses.

¿Cómo se desarrollaban esas creencias?

Los seres humanos tenemos pocas certezas, una de ellas es que nacemos y morimos, mientras que la otra es que el Sol siempre sale por la mañana y se pone por la noche. Con los eclipses, la segunda certeza se ve afectada, ya que de repente en medio del día se hace la noche. También, al ser uno de los fenómenos naturales más espectaculares que podemos experimentar en la superficie de la Tierra, esto ha tocado de fondo a muchas culturas, porque o bien adoraban el Sol o adoraban la Luna, y abordar los eclipses con una interpretación mitológica es simplemente una manera de entender la realidad, una concepción que hemos sobrepasado. Ese ser que se comía el Sol o la Luna cambiaba de cultura en cultura porque también variaba el entorno: en China son los dragones, en las tribus de América del Norte los coyotes... Independientemente del cambio, la interpretación es muy parecida, porque al final somos humanos y lo que nos da miedo y nos preocupa siempre es muy parecido. La reacción por parte de los humanos ante esos ataques de animales era hacer ruido para espantarlos, cosa que todavía seguimos haciendo cuando algo nos asusta.

Con los eclipses, la segunda certeza se ve afectada, ya que de repente en medio del día se hace la noche Eva Villaver

¿El concepto de eclipse siempre tuvo una representación negativa?

Hay otras interpretaciones culturales, a lo mejor más complejas o menos terroríficas, pero todas al final son muy humanas, dejándose llevar por una emoción de algo que es inesperado y haciendo una interpretación de lo que sucede alrededor. Históricamente, el acceso al conocimiento sobre los ciclos de los eclipses ya existía y se sabía cuándo y cómo se iban a producir, aunque se desconocían ciertos aspectos. Sin embargo, el problema que había es que, de alguna manera, este conocimiento estaba restringido a unos pocos y era utilizado por el poder para infundir miedo y controlar. En este aspecto, es cierto que hemos ganado con el tiempo, cambiando esa percepción de miedo por fascinación y entendiendo que la ciencia es algo mucho más amplio, que nos permite aprender cosas muy bonitas acerca de los cielos.

¿De alguna manera esa visión desfavorable del fenómeno se mantiene a día de hoy?

Hay gente que tiene miedo siempre y en parte es normal porque un eclipse no es habitual, pero hay gente que utiliza ese miedo para sacar rédito. Esto ocurre siempre, ojalá dejase de ocurrir, pero sigue pasando. Quien quiere hacer su rédito siempre va a hacer interpretaciones extrañas, pero para eso estamos aquí los científicos y los divulgadores, que utilizamos los medios de comunicación para intentar atajar estas estafas y preocupaciones innecesarias.

¿Cuáles son sus expectativas con conferencias como la de A Coruña?

El objetivo de la jornada era hacer llegar a la gente la fascinación por la ciencia. Lo importante es que la gente salga siendo capaz de compartir la emoción por lo que van a vivir al día siguiente y que se marchen de la conferencia sabiendo un poquito más y contentos de haber pasado ese rato juntos. La idea era pasar un momento agradable en el que aprender cosas acerca de historia, de cómo se mueven los astros y de lo que esperarán ver en el eclipse total.

El objetivo era hacer llegar a la gente la fascinación por la ciencia Eva Villaver

Dentro de su carrera científica, ha colaborado en instituciones de referencia internacional como la NASA o la Agencia Espacial Europea, ¿qué se siente al formar parte de organizaciones de importancia internacional?

La verdad es que la reflexión que haces cuando estás allí al principio te abruma, y al venir de una ciudad pequeña y una universidad que no es Harvard, estás un poco con complejo de inferioridad. Sin embargo, llega un punto en el que te das cuenta que tienes una educación igual de buena y de válida, que tu conocimiento también está ahí y que puedes estar en igualdad de condiciones con las élites de las universidades. En España, tenemos una educación pública de muchísima calidad y tenemos que cuidarla, porque es algo que nos llevamos puesto y que valoran en todos los lugares del mundo.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el premio de la Sociedad Geográfica Española en 2023 y el premio de Divulgación de la Carrera de la Mujer en 2024. ¿Qué suponen estos logros en su trabajo?

Yo soy científica y mi foco es la investigación, pero también de alguna manera la vida me ha llevado a hacer mucha divulgación. Eso es algo que haces con mucho esfuerzo fuera de tu horario laboral, y que de repente se te reconozca por ese esfuerzo que estás realizando y que la gente te valore porque lo que haces, pues realmente emociona y llena. Es muy bonito y estoy muy agradecida por tener esta oportunidad de divulgar y que a la gente le guste y le sirva lo que hago.

¿Cómo entró en el mundo de la astrofísica?

Yo tenía vocación de estudiar Física, ya que siempre recuerdo querer dedicarme a ello. Luego, la astrofísica llegó como una posibilidad que no me había planteado nunca, porque no sabía ni que existía como especialidad. Después, cuando me di cuenta que existía, lo tuve muy claro y dije que esto era lo que quería hacer, y no me he arrepentido.