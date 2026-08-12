El monte de San Pedro de A Coruña, entre las nubes durante el eclipse: “Es la naturaleza, tienes que darle una oportunidad”

Miles de personas se reunieron en el Monte de San Pedro para ver el fenómeno astronómico del siglo. Algunos llegaron temprano, con sus neveras, mantas, acampadas y juegos para disfrutar del sol durante la tarde a la espera de que la luna cubriera el astro mayor. Otros, apuraban el paso a las 18.30 horas llegando encontrar un hueco disponible, tarea ya difícil. A pesar de que poco después de las seis de la tarde el cielo se empezaba a cubrir y a tapar el sol, casi todo el mundo permaneció en su sitio a la espera de que comenzara la noche parcial.

La colina pasó la tarde entre acentos de todas partes: Francia, Italia, Brasil, Argentina o Alemania. Algunos, como Carlos Otero, venían preparados para sacar la foto de su vida. Otero, de Betanzos, explica que este es su primer eclipse total, mientras termina de preparar el trípode. A pesar de que podría haberlo viso desde su concello, Otero, explica que él y su mujer decidieron venir a verlo al monte San Pedro por los recuerdos asociados con este sitio. “O avó da miña muller fixo a mili aquí, cos cañóns e todo, é un sitio moi especial para nos, por iso vimos”. O único a foto, pero maloserá que nun minuto e medio haxa algunha decente”. “Vou con calma, non minuto pódense facer monitas cosas”,dice con aplomo.

La coruñesa Isabel López, con su familia. / La Opinión

Veerle vino con su novio desde Países Bajos y explica que, estando de vacaciones en España decidieron conducir hasta A Coruña para ver el eclipse. “Solo venimos para eso, volvemos a la casa de sus padres justo después”, afirma.

Con algo más de previsión llegó la astrofísica italiana Lietiza Petrolli. Ella, su marido y dos hijos aprovecharon la semana para ver Galicia, sitio que escogieron para ver el eclipse “porque atardece un poco más tarde que en oros sitios de España, entonces el sol está más alto”. Petrolli lleva un mini proyector solar casero, para que los niños puedan observar con seguridad el sol y su ocultación de cerca. “Yo vi hace 30 años un eclipse total en Egipto y fue una experiencia maravillosa, quería que ellos pudieran verla y disfrutarla ellos”, señala la italiana, que añade que no sabe si se quedarán también para ver las Perseidas.

Personas concentradas en el Monte de San Pedro para observar el eclipse. / La Opinión

Cristina Medellín, mexicana, destaca que ella es una especie de “cazaeclipses”. Viene con un grupo de personas aficionadas a la ciencia y la astronomía y desvela que escogieron Galicia para verlo por el “misticismo” asociado con la tierra. “Ya fuimos a sitios como Fisterra o Muxía”. Medellín ya ha visto eclipses totales en su tierra natal, México, y el conocido como “anillo de fuego”, un eclipse parcial . “Ver eclipse total es una experiencia mágica y majestuosa, de las mejores de la vida”. Ella está acompañada por su amiga Laurie Noyelle, de Francia, aficionada a la astrología y artista que hace ilustraciones relacionadas con el campo. “Para mí este eclipse es un momento para vivir amplificado mucho de lo que hemos vivido los últimos 12 años, es el nacimiento de un nuevo ciclo", dice.

Conforme pasa la tarde las colinas se llenan de gente de despedidas de solteros, mascotas, carritos, y muchas, muchas gafas homologadas para poder ver el fenómeno. Los presentes en el Monte san Pedro no dejaron decaer la esperanza, y desde el comienzo de la parcialidad comenzaron a pedirle al viento ara que moviera las nubes. Durante media hora las colinas se llenaron de aplausos repentinos y bríos de “ahora, ahora” a medida que algún suertudo veía por las gafas un resquicio del sol y nuestro satélite cubriéndolo.

Isabel López, de A Coruña, estaba acompañada de sus hijas y de unos visores solares caseros. “Aprendimos a hacerlos en un taller en la Casa de las Ciencias”, señala López mientras Inés y Mar, sus niñas, explicaban el funcionamiento y cómo ver el evento del año con ellas. “Llevamos aquí desde el mediodía, nos hemos quedamos y ahora está todo cubierto”, dice la coruñesa riéndose. Algunos se lamentaban. “En el mar lo hubiéramos visto perfecto, pero aquí…”, lamentaban unos turistas alemanes. Pero sobre todo hubo risas y charlas con amigos. A las 20.25 toda esperanza por verlo entero se desvaneció.

Los presentes se conformaron con ver la luz reflejada en el horizonte atlántico. Al llegar la totalidad, esta despareció y estallaron los aplausos, los gritos, los móviles al aire, los abrazos y los besos. Los pájaros que sobrevolaron el monte en direcciones erráticas y más de uno cogió la chaqueta ante el frío repentino y el azote del viento.

Treinta mil personas aguantaron la respiración tan solo unos minutos y una vez terminado el fenómeno, decenas comenzaron a recoger sus cosas y a bajar rápidamente del monte.

“Fue decepcionante”, confiesa un turista holandés, a lo que su compañera de viaje, la estadounidense Kathy Juve contesta: “Yo me siento bendecida, es la naturaleza, tienes que coger la oportunidad siempre, esta es mi tercera totalidad”. Casi todos los de su grupo coinciden en que el ambiente en el monte San Pedro, con más de 30.000 personas, fue “increíble” y que los ánimos de los presentes hicieron mucho por mejorar la experiencia, que es al final, la razón por la que están aquí. Sus compañeros fotógrafos se van a casa con los dedos cruzados, esperando haber conseguido una imagen que recordarán para siempre.