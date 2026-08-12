La previsión del tiempo en A Coruña a hora y media del eclipse: "De cara a las 20.00 horas, lo más probable es que el cielo se vaya cubriendo"

"En torno a las 18.30 horas han empezado ya a entrar algunas nubes y, de cara a las 19.30 u 20.00 horas, lo más probable es que el cielo de A Coruña se vaya cubriendo", anticipa el experto en meteorología Brais Aldao, conocido en redes como MeteoBrais, a hora y media del eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto.

"Esto podría estropear algo o bastante el eclipse", advierte el especialista, quien sitúa entre un 70-80% la probabilidad de que el cielo de A Coruña esté nublado a las 20.28 horas, minuto exacto en el que comenzará el momento álgido del acontecimiento astronómico del año.

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"En la zona del Monte de San Pedro y Bens... Casi seguro. En el entorno de la Torre de Hércules, la nubosidad puede disminuir a un 50%", pronostica.