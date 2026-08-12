Turistas de todo el mundo eligen A Coruña para contemplar el eclipse solar: "Llevamos un año planeando este viaje"

Las gafas de sol compiten contra las homologadas para ver el eclipse en las horas previas al fenómeno astronómico. Un mar de turistas cargados con cámaras, gorras y camisetas diseñadas específicamente para la ocasión invaden O Parrote, aprovechando el día soleado para explorar las calles de la ciudad antes de dirigir la vista al cielo en las últimas horas vespertinas.

Cinco cruceros atracaron a primera hora en el puerto con 11.300 turistas a bordo: el Celebrity Apex, el Celebrity Equinox, el Queen Anne, el MSC Explora III y Borealis; aunque solo el Queen Anne ofrecerá a sus pasajeros la oportunidad de vivir la jornada histórica desde aguas coruñesas, en el muelle de San Diego.

El cielo desde el mar

Ian Black viene desde Southampton, en Inglaterra, y espera con ilusión el evento histórico. "A Coruña es maravillosa, la gente es muy amigable, y aunque solo estaremos aquí un día nos lo estamos pasando genial", explica en inglés. La localización escogida para presenciar el eclipse será "inolvidable": "Estaremos en el mar, el crucero nos llevará a la línea central del eclipse y lo veremos en todo su esplendor. No puedo esperar, vi uno hace 25 años y llevo todo este tiempo esperando para ver otro. Este es el sitio más fantástico para venir a verlo. No podría estar más feliz", añade.

Ian Black, llegado desde Southampton / Gus de la Paz

La nacionalidad de Black es, precisamente, la que más abunda hoy en los hoteles de A Coruña, cuyos niveles de ocupación superan los habituales por estas fechas. El Hostal Mara luce un cartel que reza 'completo' en la entrada, ante una calle Galera abarrotada de cruceristas degustando la gastronomía local. "La última habitación que completé fue ayer", señala la encargada del establecimiento, Cristiani Dias.

Camisetas personalizadas

Conversaciones en inglés, chanclas y miradas curiosas inundan el centro de la ciudad, que hoy es un encuentro de culturas, idiomas nacionalidades y nervios. Es el caso de la familia Moore Santos, que viene preparada. "Vivimos en Inglaterra y venimos desde Francia, San Sebastián, León y paramos aquí en A Coruña. Estamos quedándonos con unos amigos para celebrar los 50 años de una amiga y nos hemos hecho estas camisetas para celebrar el eclipse. Nos encanta A Coruña", relata Paola Santos. "Yo, como soy más mayor, había visto otro eclipse, creo que en 1996. Llevamos un año planeando este viaje, ya sabíamos que iba a estar muy lleno, vinimos en un grupo más grande, todos con las camisetas", Paola Santos, de la familia Moore Santos.

Es la primera vez de Mia Lindholm en A Coruña, pero no la primera viendo un eclipse. La nacida en Finlandia y ciudadana de Minnesota vino a bordo del Queen Anne, en donde presenciará la velada histórica. "Estaremos en medio del agua esta noche, y con suerte tendremos unas buenas vistas del eclipse. Todos hemos visto alguno antes, y realmente espero que este sea impresionante. Será un eclipse crepuscular, así que estoy muy emocionada por eso", dice.

Mia Lindholm. / Gus de la Paz

Eliah Milia también es pasajero del Queen Anne, y aprovecha las horas centrales del día para empaparse de la cultura local. "Fuimos a la Torre de Hércules esta mañana, la verdad es que es una ciudad maravillosa y después volveremos al barco para presenciar el eclipse desde el mar, será espectacular", comenta.