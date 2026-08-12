Así se verá el eclipse dentro de uno de los cruceros de superlujo que están atracados en A Coruña

El crucero de lujo Explora III, que atracó esta mañana por primera vez en A Coruña, ofrece a sus viajeros una experiencia única para ver el eclipse en medio del mar con todas las comodidades posibles. El hotel marítimo tiene programadas actividades especiales en honor al eclipse.

Para comenzar la jornada, el comunicador científico Huw James, se encargara de dar una charla sobre en lo que consiste el eclipse, las distintas fases por las que va a pasar y las características que hace que este fenómenos sea único. La encargada de comunicación de Explora Journeys, Nathalie Charminade, explica como van a vivir los cruceristas el momento exacto del fenómeno astronómico. "El eclipse es la actividad central del día de hoy. Después de la charla entre las 19.30 horas a las 21.30 horas, en la sala Sky Bar, se va a celebrar una fiesta especial para ver el eclipse, estará la dj Suzie, que es increíble, poniendole la banda sonora a la experiencia del eclipse".

El crucero Explora III atracado en A Coruña / LOC

El barco partirá de A Coruña a las cinco de la tarde para estar en medio del mar, sin que haya ningún edificio que les obstruya la visión del cielo. El barco otorga a sus viejaros las gafas homologadas para poder observar el eclipse de forma segura. "El tipo de cliente que disfruta de este crucero son personas hiperviajadas que quieren experiencias únicas, y A Coruña les puede ofrecer este tipo de experiencias, en esta ocasión, el poder disfrutar del eclipse en medio del mar", aseguro Chamenide. Las plazas para viajar en el crucero se cerraron hace quince días.

Noticias relacionadas

Este crucero cuenta con tiendas de lujo como Cartier o Rolex, una pista de pádel, piscina interior y exterior, distintos restaurantes internacionales y hasta una galería de artes, entre otras ventajas, que ofrece este hotel en el mar. Una habitación estandar vuesta 650 euros noche por persona, y los que quieran disfrutar de 7 días en el mar con las mejores comodidades tendrían que pagar 60.000 euros por la experiencia.