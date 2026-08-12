Así se verá el eclipse dentro de uno de los cruceros de superlujo que están atracados en A Coruña
A Coruña recibe al crucero de lujo Explora III, que vivirá una fiesta especial para vivir el fenómeno astronómico
El crucero de lujo Explora III, que atracó esta mañana por primera vez en A Coruña, ofrece a sus viajeros una experiencia única para ver el eclipse en medio del mar con todas las comodidades posibles. El hotel marítimo tiene programadas actividades especiales en honor al eclipse.
Para comenzar la jornada, el comunicador científico Huw James, se encargara de dar una charla sobre en lo que consiste el eclipse, las distintas fases por las que va a pasar y las características que hace que este fenómenos sea único. La encargada de comunicación de Explora Journeys, Nathalie Charminade, explica como van a vivir los cruceristas el momento exacto del fenómeno astronómico. "El eclipse es la actividad central del día de hoy. Después de la charla entre las 19.30 horas a las 21.30 horas, en la sala Sky Bar, se va a celebrar una fiesta especial para ver el eclipse, estará la dj Suzie, que es increíble, poniendole la banda sonora a la experiencia del eclipse".
El barco partirá de A Coruña a las cinco de la tarde para estar en medio del mar, sin que haya ningún edificio que les obstruya la visión del cielo. El barco otorga a sus viejaros las gafas homologadas para poder observar el eclipse de forma segura. "El tipo de cliente que disfruta de este crucero son personas hiperviajadas que quieren experiencias únicas, y A Coruña les puede ofrecer este tipo de experiencias, en esta ocasión, el poder disfrutar del eclipse en medio del mar", aseguro Chamenide. Las plazas para viajar en el crucero se cerraron hace quince días.
Este crucero cuenta con tiendas de lujo como Cartier o Rolex, una pista de pádel, piscina interior y exterior, distintos restaurantes internacionales y hasta una galería de artes, entre otras ventajas, que ofrece este hotel en el mar. Una habitación estandar vuesta 650 euros noche por persona, y los que quieran disfrutar de 7 días en el mar con las mejores comodidades tendrían que pagar 60.000 euros por la experiencia.
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
- El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
- La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
- La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
- Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral