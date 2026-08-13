Las canciones coruñesas que han conquistado a Pedro Sánchez: "La banda sonora de mi verano"

La música coruñesa ha llegado hasta la Moncloa. Pedro Sánchez ha publicado este agosto su selección de canciones recomendadas para este verano, en la que se han colado dos artistas vinculados a A Coruña.

La playlist titulada Verano 26 está compuesta por más de una treintena de piezas e incluye dos temas interpretados por artistas locales, así como otros internacionales como Deep Purple o The Rolling Stones. Tal y como señala el presidente del Gobierno en sus redes sociales, se trata de una selección "bastante ecléctica", pero, en principio, fiel a "las canciones que más estoy escuchando de este año", con el indie rock, la electrónica y la música de raíz como representantes coruñeses.

Así es la 'playlist' de Pedro Sánchez con acento coruñés

El primero de los grupos de A Coruña que integran lo que Sánchez ha definido como "la banda sonora de mi verano" es Triángulo de Amor Bizarro. Concretamente, el sonido indie rock de Diosas Adolescentes, del álbum Mi Catedral, que figura entre los temas más escuchados del grupo en su perfil de Spotify con más de 80.000 reproducciones.

La elección no es extraña, ya que el presidente ya había recomendado al grupo gallego en otras ocasiones. Mayor sorpresa es la inclusión de Noitada, del pontevedrés Baiuca y el coruñés Carlos Ares, que está íntegramente escrita en gallego y es la primera que Ares interpreta en este idioma.

Quevedo, Charli xcx y Melani, los destacados del presidente del Gobierno

En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el presidente del Gobierno destacó tres temas para dar "una idea de por dónde voy". La selección mezcla la música urbana, pop y electrónica, evidenciando la combinación de estilos de la lista.

El Baifo, de Quevedo, es la primera que Sánchez ha resaltado, seguida de SS26 de la británica Charli xcx. La recomendación final ha sido el tema de una de las artistas más jóvenes del listado, Melani García, con su canción Tantas Cosas.

La playlist se completa con otros temas de estrellas del mundo discográfico, como The Only Horse in Town (Deep Purple), Ripples in a Pond (Paul McCartney) o In the Stars (The Rolling Stones). Madonna, con su I Feel So Free, cierra la selección musical del verano de Pedro Sánchez, que también ha recomendado hace unos días varios libros para la época estival desde su cuenta de TikTok.

En este caso, una de las obras vuelve a tener firma gallega, aunque esta vez de Marín. Se trata Lucía Solla Sobral, autora de Comerás flores, que el presidente definió como una "obra maravillosa".