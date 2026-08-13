El Concello de A Coruña ajudicará en los próximos días el contrato del programa de Lecer del Ágora y el Forum

El Concello de A Coruña pudo recuperar este verano el programa Lecer gracias a una empresa "puente" que permitió a miles de personas disfrutar de este servicio tras la parálisis por los impagos al personal de Serviplus, la anterior empresa concesionaria. Ahora es cuestión de días que el Gobierno municipal anuncie la nueva empresa concesionaria que deberá encargarse de la programación de actividades que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre en los centros cívicos municipales.

Por lo de pronto, el Concello ha anunciado este jueves la convocatoria de este y otros programas de actividades en los centros cívicos de A Coruña y el calendario para apuntarse a las mismas. Con el arranque de septiembre, se abrirá el plazo de preinscripción. El sorteo para la adjudicación de las más de 5.000 plazas se celebrará el día 10. Dos semanas después, los días 22, 23 y 24 de septiembre será el momento de la formalización y pago de las tasas, y el 28 de ese mismo mes, la fecha fijada para el inicio de las actividades en los distintos centros cívicos de la ciudad.

Los trabajadores de momento aseguran no tener noticias de la nueva empresa ni de cuándo se dará a conocer quién asumirá el servicio, aunque el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, aseguró el pasado mes, al ser preguntado por esta cuestión por el BNG, que la formación ya había sido informada en el consejo rector de que la adjudicación ya estaba hecha. "Non se pode publicar o programa sen o nome da empresa. A información debería estar nunha semana e vai a cousa moi xusta", indicaba Beatriz Álvarez, una de las trabajadoras, que confía en retomar su actividad el próximo 28 de septiembre. No obstante, se mostraba tranquila porque "o programa xa está feito, o importante é que á empresa lle guste", apunta.

En la misma línea, Eduardo Dopico, uno de los veteranos del programa Lecer con sus talleres de ajedrez y juegos de mesa, avanza que ya han comunicado los horarios y los días para las formaciones. "Este paso es significativo -asegura-; no debería haber problemas". Con lo que sí que se muestra más crítico es con la "asombrosa" falta de seguimiento de los contratos por parte del IMCE en los últimos años, aunque confía en que con la nueva concesionaria se refuerce la vigilancia y cambien las tornas para que no se vuelva a poner en riesgo un programa "fundamental para la socialización de las personas mayores".