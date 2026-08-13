A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales

A Coruña es la ciudad gallega en la que más predominan los rentistas. Si entre 2012 y 2023 el valor de los salarios permaneció atascado mientras aumentaban las ganancias de capital, de acuerdo con los datos más recientes de la Xunta, a cada vecino le correspondieron de media en 2023 más de 3.100 euros por rentas de la propiedad, una categoría que incluye ganancias por activos financieros, como intereses de depósitos o préstamos, dividendos de empresas de las que son accionistas o propietarios, rentas de fondos de inversión y de terrenos y subsuelo. El promedio del resto de ciudades gallegas queda en algo menos de 1.350 euros, menos de la mitad que el estándar coruñés.

Para el decano de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidade da Coruña (UDC), Jesús Vázquez Forno, la estadística se explica por la presencia de empresarios y altos cargos del ámbito de la banca y textil, pero estas rentas están lejos de llegar a toda la población, y se concentran en los barrios más pudientes. Esto, advierte, puede empeorar los índices de desigualdad, aunque la presencia de estos ingresos ayude a impulsar la economía de la ciudad.

De acuerdo con Vázquez Forno, en la ciudad hay una "fuerte concentración de ganancias de capital mobiliario", que se deben sobre todo a empresarios y directivos ligados "al sector textil y financiero". Las rentas de capital inmobiliario y de actividades económicas, añade, también están por encima en A Coruña en relación a otras ciudades gallegas, algo que evidencia el "dinamismo" del sector servicios coruñés, con actividades como la educación, la sanidad, las actividades informáticas o el transporte.

Más de 771 millones para la economía coruñesa

Y, aunque en todas las ciudades gallegas predominan las rentas que vienen del salario predominan sobre las del capital, en A Coruña las segundas suponen el 18,5% de los ingresos por sueldos, muy por encima de Ourense, que la sigue con un 11,7%. Santiago, Lugo y Vigo se sitúan entre el 9 y el 9,5%, mientras que en Pontevedra quedan por debajo del 7,9% y en Ferrol son poco más del 7%.

Las rentas de la propiedad que perciben los coruñeses sumaron cerca de 771 millones de euros en 2023, una fuente de riqueza para la ciudad que contribuye a su prosperidad. Según indica Vázquez Forno, "parte de las ganancias del capital obtenidas por una parte de los rentistas se invierten nuevos negocios", como comercios u hostelería. Esto, por tanto, lleva a una mayor actividad económica, que "también es apreciable en nuestra ciudad" y genera dinamismo económico y empleo.

Concentración en algunos barrios

Pero el decano de Relaciones Laborales señala que, dentro del propio municipio, hay "diferencias sustanciales" entre barrios. "El porcentaje es muy elevado en la zona centro, en Juan Flórez-San Pablo o en Ciudad Vieja, Ensanche y Falperra, con respecto a lo demás barrios como el Agra del Orzán o barrios periféricos como Novo Mesoiro, donde dicho porcentaje se encuentra en la media gallega", resume el experto.

Para Vázquez Forno, los datos "invitan a pensar en una concentración de capital en un porcentaje reducido de la población en nuestra ciudad", algo que "empeora claramente" el índice de Gini, que mide la desigualdad entre la población. Los efectos negativos de la desigualdad, insiste, "están muy estudiados" y pueden implicar segregación urbana, es decir, una expulsión de las rentas más bajas hacia la periferia. También se pueden producir una separación en servicios básicos, como la educación o la sanidad, y "pérdida de confianza y cohesión social de la población".

Los segundos sueldos más altos de la comunidad

Tras A Coruña, Ourense es la ciudad gallega en la que los vecinos perciben más rentas de la propiedad per cápita, pero se sitúa a mucha distancia: si el dato coruñés es de más de 3.100 euros, en Ourense no se alcanzan los 1.700. Sigue Santiago de Compostela, con poco más de 1.600 euros por habitante, mientras que Vigo, el municipio más próximo a A Coruña en cuanto a población, queda en unos 1.370 euros. Pese a que la ciudad tenía en 2023 unos 46.300 vecinos más que A Coruña, la suma de sus rentas de la propiedad es inferior a la coruñesa, unos 402 millones frente a cerca de 771. La cifra per cápita en Lugo es prácticamente igual a la de Vigo, mientras que en Pontevedra baja a menos de 1.200 euros y en Ferrol queda en unos 850.

Las rentas por salario oscilan mucho menos. Aquí encabeza el ránking Santiago de Compostela, con unos 17.100 euros por vecino, y A Coruña queda en un segundo puesto con cerca de 16.900. Lugo se sitúa en unos 15.100 euros y Pontevedra en menos de 15.050, mientras que en Ourense la cifra queda en 14.550. En Vigo, pese a que la suma de las rentas por salarios son las más elevadas de toda Galicia, el ingreso por persona es de poco más de 14.400 euros. Ferrol tiene la renta per cápita por salarios más baja, menos de 12.200 euros.

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