El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura

"Fue un momento muy emocionante que habla muy bien de A Coruña y su gente. Los gritos y aplausos de toda la ciudad cuando se hizo de noche son inolvidables", manifestó la alcaldesa, Inés Rey, horas después del eclipse solar que ya forma parte de la historia de la ciudad. Fue "una experiencia universal, pero también local, coruñesa", con unas nubes que no impidieron disfrutar del gran momento.

Para la regidora, "lo que vimos ayer va más allá del fenómeno astronómico, habla de una A Coruña ambiciosa preparada para grandes retos y capaz de organizarse". Destacó "el trabajo, la coordinación y la planificación" en la que durante meses trabajaron varios departamentos. El dispositivo de movilidad y seguridad estuvo formado por 400 personas.

Riazor, lleno para ver el eclipse / Casteleiro

Informó de que "más de 225.000 personas" disfrutaron del eclipse en A Coruña y aplaudió que muchos hicieron caso a las recomendaciones. Un total de 83.712 vehículos entraron en la ciudad, un número muy parecido al del miércoles de la semana anterior. Sí se registró un pico de tráfico con algunas retenciones entre las 11.00 y las 13.00 horas, lo que demuestra que los desplazamientos se hicieron con tiempo.

Solo un accidente

La Policía local solo notificó un accidente por alcance en Juan Flórez. También aumentó un 10% el uso del bus urbano. Algunas líneas duplicaron sus usuarios, como la especial que salía desde María Pita. El UDC registró un incremento del 60% y el 3A, 12 y 14, un 25%. "No hubo incidencias, ni de los sanitarios ni en los puntos violeta", resumió la alcaldesa, que recordó que se instalaron más contenedores por la ciudad y se recogieron 218 toneladas de basura, una cifra semejante a la de otras noches de verano. "La velada destacó por su tranquilidad", añadió.

Los hoteles, según Hospeco, rozaron el "99% de ocupación", con la mayor parte de las reservas, un 75%, cerradas en octubre de 2025.

Sillas en el paseo / Casteleiro

"Lo más importante es que los que vinieron se van encantados y hablando maravillas de A Coruña. Confirma que somos una ciudad espectacular de la que nos podemos sentir orgullosos", declaró la alcaldesa, que prevé que estamos "ante uno de los mejores agostos de la historia de la ciudad", que sitúa como "capital económica de Galicia y también cultural y turística".

No se olvidó de los más de 11.000 cruceristas que desembarcaron en la mañana del miércoles en la ciudad y disfrutaron de una jornada história antes de ver la ocultación del Sol en el mar.

Nuevas vocaciones científicas

Rey cree que, con el eclipse, en A Coruña "nacieron muchas vocaciones científicas". "Aquí hay un ecosistema perfecto para alimentare y crecer", comentó, y aseguró que es momento de "defender la ciencia y la divulgación". Así, animóa la ciudadanía a "acudir al Planetario" de la Casa de las Ciencias.

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Niñas observando el eclipse / Casteleiro

Aunque como no podía ser de otra forma en esta ciudad las nubes hicieron acto de presencia durante el momento exacto en el que la Luna se puso delante del Sol, la alcaldesa defendió que la sensación cuando llegó la oscuridad fue "espectacular e indescriptible". "Te sientes que estás en noche cerrada y empieza a amanecer rápido. Es algo que no vamos a volver a vivir. Fue absolutamente emocionante e indescriptible", confesó.