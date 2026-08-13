Dos heridos leves en un accidente de tráfico en A Coruña
El conductor de 76 años y su acompañante, una mujer de 74, fueron trasladados al Chuac por el 061 tras la colisión con otro vehículo
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A Coruña
Dos personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido este jueves a las 14.10 horas en el cruce entre Salgado Torres y la avenida del Ferrocarril.
Los heridos son el conductor de 76 años y su acompañante, una mujer de 74. Ambos tuvieron que ser trasladados al Chuac por el 061. El accidente se produjo al chocar contra otro turismo.
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