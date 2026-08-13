El día después del pacto que evitó la huelga de la hostelería de A Coruña: un "pacto de mínimos" y negociación del convenio en septiembre

Año y medio de negociación sin acercar posturas y un pacto de mínimos para evitar la huelga del día del eclipse a seis horas de que empezara. El camino para renovar el convenio de hostelería en la provincia de A Coruña, que empezó en enero del año pasado, ha sido largo y por momentos conflictivo: los sindicatos UGT, CIG y Comisiones Obreras, que acusaban a la patronal de querer eliminar el complemento que el empresario abona a los trabajadores de baja y pedían aumentos salariales del 5%, llegaron a poner sobre la mesa un paro este miércoles, coincidiendo con el eclipse solar que llenó restaurantes y hoteles.

Una negociación de última hora desconvocó la movilización en torno a las 18.00 horas del día anterior: la patronal aceptó un incremento en la remuneración de los trabajadores de 500 euros para 2025 y un 3% de alza salarial este año, así como mantener el complemento en las bajas. Para Comisiones Obreras, es un pacto positivo que ha conseguido desbloquear la subida de sueldos y la negociación, y CIG expresa una satisfacción "moderada", pero UGT señala que estuvo abierto a un resultado "mucho mejor" para los trabajadores. Ahora aún habrá que pactar el convenio, y la próxima reunión con la patronal será el 17 de septiembre.

"Estuvimos abiertos a que fuera mucho mejor"

De acuerdo con Ángel Fernández, responsable de hostelería de UGT en la provincia de A Coruña, su sindicato decidió apoyar el acuerdo "haciendo un ejercicio de responsabilidad" porque los trabajadores "no podían seguir con los salarios congelados". El anterior convenio acabó en 2024, y el acuerdo del martes incluye revisiones salariales del 3,5% el año que viene, y en 2028 del 3%. Pero también cree que no es el fin de la lucha sindical: "Fue un acuerdo de mínimos y estuvimos abiertos a que fuera mucho mejor". En septiembre, añade, se verán otros temas, como la nocturnidad o las horas extra.

El responsable de hostelería de la CIG en la comarca de A Coruña, Iago Barros, tiene una "moderada satisfacción" con el pacto. El aumento salarial del 3% es "ínfimo, o mínimo admisible cando o IPC está como está e loitas para mellorar a capacidade adquisitiva". El sector, considera, tiene salarios muy bajos. Pero el aspecto positivo es que se han asegurado mejoras en 2025 y 2026. "Estivemos a piques de perdelos", considera el miembro de la CIG, que señala que "temos intención de seguir mellorando" en la negociación final del convenio, abordando puntos como la diferencia salarial entre personal de cocina y sala, y espera "que non haxa chantaxes" de la patronal para ofrecer "melloras a cambio de recortes".

"Permite mantener el poder adquisitivo"

Y el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Juan Zas, tiene una "valoración positiva" de un pacto que ha conseguido eliminar la "congelación salarial". Los incrementos de sueldo "tienen revisión salarial a IPC real sin topes, permitiendo que se mantenga siempre el poder adquisitivo". Y además, se anula "la pretensión de eliminar el pago" a los empleados de baja. De acuerdo con Comisiones Obreras, este había sido el "mayor problema" durante la negociación hasta ahora, pues la patronal insistía en suprimirlo.

Zas destaca que el acuerdo económico "tiene validez y aplicación inmediata a partir de la nómina de octubre", con independencia de las nuevas reuniones. Pero, además, ayuda a desenturbiar las aguas de unas conversaciones que se prolongaron durante año y medio sin avances: "Cambia el talante de bloqueo de cara a retomar las negociaciones".