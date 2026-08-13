Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto

Las fiestas siguen con conciertos en María Pita y Viñetas desde o Atlántico

El dúo musical gallego, Fillas de Cassandra

El dúo musical gallego, Fillas de Cassandra / Arancha Brandón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Actuación de Fillas de Cassandra por las fiestas

Los coruñeses podrán disfrutar de manera gratuita del espectáculo ‘Tertúlia’ del dúo gallego, formado por las artistas María Soa y Sara Faro.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Escenario en la plaza de María Pita.

Música internacional del Festival de Folclore

Habrá espectáculos de Perú, Filipinas, Armenia y Botsuana en Cantón Grande y Mariña, y una hora más tarde de estos cuatro países en el Campo da Leña.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Cantón Grande, Marina y Campo da Leña.

Actividades en Viñetas desde o Atlántico

Habrá firmas y maratones de dibujo durante el día; a las 12.00 Jacobo F. S. habla de Marcopola y amigos y a las 19.00 José Pablo García presenta Palindrotiras.

Diversas horas.

Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Jardines de Méndez Núñez.

Teatro de ‘Alicia en el país de las maravillas’

Pedras de Cartón presenta Alicia!, inspirado en el clásico de Lewis Carroll, en un espectáculo gratis para toda la familia de Viñetas con Galgo Azul.

Horario: 12.00 horas.

Lugar: Teatro Colón.

Maratón de pódcast con David Perdomo

El cómico presenta El Nicho Ilustrado dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico. Participarán varios invitados y es gratis hasta completar aforo.

Horario: 21.15 horas.

Lugar: Teatro Colón.

Espectáculo para toda la familia de Cascarillarte

Xavi Bufa explora posibilidades musicales en Tubos do Mundo, dentro del programa que ofrece teatro, arte, magia, narración y animación dentro de las fiestas.

Horario: 19.30 horas.

Noticias relacionadas

Lugar: Plaza Fábrica de Tabacos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  2. La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
  3. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  4. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  5. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
  6. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  7. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  8. La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto

Sara Faro, vocalista de Fillas de Cassandra: "En cinco anos pasas de ser unha promesa da escena galega a que alguén che diga que es un clásico"

Sara Faro, vocalista de Fillas de Cassandra: "En cinco anos pasas de ser unha promesa da escena galega a que alguén che diga que es un clásico"

A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales

A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales

Científicos de A Coruña, tras el eclipse de sus vidas: "La llegada de la totalidad fue un auténtico espectáculo: como si alguien 'engullera' el Sol"

La previsión del tiempo en A Coruña a hora y media del eclipse: "De cara a las 20.00 horas, lo más probable es que el cielo se vaya cubriendo"

El monte de San Pedro de A Coruña, entre las nubes durante el eclipse: “Es la naturaleza, tienes que darle una oportunidad”

El monte de San Pedro de A Coruña, entre las nubes durante el eclipse: “Es la naturaleza, tienes que darle una oportunidad”

El eclipse total de Sol en A Coruña en directo: así te contamos los detalles del fenómeno astronómico del siglo

El eclipse total de Sol en A Coruña en directo: así te contamos los detalles del fenómeno astronómico del siglo

Riazor y el Orzán pasan de la incertidumbre a la oscuridad durante el eclipse: "La luz cayó y A Coruña parecía otra"

Tracking Pixel Contents