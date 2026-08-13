Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto

Actuación de Fillas de Cassandra por las fiestas

Los coruñeses podrán disfrutar de manera gratuita del espectáculo ‘Tertúlia’ del dúo gallego, formado por las artistas María Soa y Sara Faro.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Escenario en la plaza de María Pita.

Música internacional del Festival de Folclore

Habrá espectáculos de Perú, Filipinas, Armenia y Botsuana en Cantón Grande y Mariña, y una hora más tarde de estos cuatro países en el Campo da Leña.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Cantón Grande, Marina y Campo da Leña.

Actividades en Viñetas desde o Atlántico

Habrá firmas y maratones de dibujo durante el día; a las 12.00 Jacobo F. S. habla de Marcopola y amigos y a las 19.00 José Pablo García presenta Palindrotiras.

Diversas horas.

Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Jardines de Méndez Núñez.

Teatro de ‘Alicia en el país de las maravillas’

Pedras de Cartón presenta Alicia!, inspirado en el clásico de Lewis Carroll, en un espectáculo gratis para toda la familia de Viñetas con Galgo Azul.

Horario: 12.00 horas.

Lugar: Teatro Colón.

Maratón de pódcast con David Perdomo

El cómico presenta El Nicho Ilustrado dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico. Participarán varios invitados y es gratis hasta completar aforo.

Horario: 21.15 horas.

Lugar: Teatro Colón.

Espectáculo para toda la familia de Cascarillarte

Xavi Bufa explora posibilidades musicales en Tubos do Mundo, dentro del programa que ofrece teatro, arte, magia, narración y animación dentro de las fiestas.

Horario: 19.30 horas.

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Lugar: Plaza Fábrica de Tabacos.