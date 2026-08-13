Sin incidencias en A Coruña relacionadas con el eclipse

El dispositivo para garantizar la seguridad durante el eclipse de este miércoles en A Coruña se puede considerar exitoso puesto que no hubo ningún tipo de incidencia en los servicios de urgencias.

Durante la jornada ya se vivió un día tranquilo en cuanto al tráfico pese a la gran afluencia de personas que observaron el fenómeno. Durante la mañana se registró bastante afluencia en los accesos en dirección de entrada, que llegó a provocar retenciones en la avenida de Alfonso Molina y en el peaje de la AP-9 en Cecebre.

El balance de la jornada en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña fue que no se registró ninguna incidencia relacionada con el eclipse, ni en Urgencias Hospitalarias ni en los Puntos de Atención Continuada del área sanitaria.

Tampoco los Bomberos de A Coruña han registrado ninguna incidencia más allá del doble incendio en O Portiño y el Monte de San Pedro, que dejó una intensa humareda visible desde la ciudad. En la extinción también participaron helicópteros de la Xunta. El balance final fue de 13.500 metros cuadrados quemados.

Ninguna en Galicia

El 112 Galicia gestionó un total de 624 incidencias desde las 12.00 hasta las 23.00 horas de este jueves, mientras que el número de llamadas atendidas ascendió a 1.842, aunque ninguna tuvo que ver con el fenómeno astronómico.

La jornada transcurrió sin incidencias relevantes en los distintos puntos de observación a pesar de las concentraciones de personas y vehículos. Las principales afecciones estuvieron relacionadas con la saturación de aparcamientos y accesos, especialmente en la AP-9 y la A-54. En el ámbito sanitario se registraron 19 consultas, ocho de las cuales fueron trasladadas al hospital, aunque sin relación con el acontecimiento.