Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Primer día posteclipse en A Coruña: siguen las nubes

Las máximas serán de 25 grados

El Monte de San Pedro, a las 18.25 horas

El Monte de San Pedro, a las 18.25 horas

Marta Casais

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Tras muchos días buscando intensamente la predicción meteorológica para que nada frustrase la visión del eclipse solar total, los coruñeses siguen mirando el tiempo, aunque ya no con tanto interés. La vida continúa y ahora llegan otros planes para los que es necesario saber cómo viene el cielo.

Después de un miércoles que se frustró por esas nubes que entraron en A Coruña a última hora de la tarde, este jueves no se esperan cambios significativos con la influencia de las altas presiones en Galicia y con una masa de aire cálido en superficie.

De esta manera se espera que existan nubes bajas en la mitad norte de la comunidad y de tarde crecerán nubes de evolución en zonas altas, según MeteoGalicia.

Noticias relacionadas

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios mientras que las máximas sufren un ligero descenso, aunque se mantendrán en los 25 grados. Por abajo el termómetro no bajará de los 18 grados. El viento soplará flojo del norte-noreste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  2. La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
  3. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  4. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  5. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
  6. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  7. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  8. La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir

Primer día posteclipse en A Coruña: siguen las nubes

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto

A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales

A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales

Sara Faro, vocalista de Fillas de Cassandra: "En cinco anos pasas de ser unha promesa da escena galega a que alguén che diga que es un clásico"

Sara Faro, vocalista de Fillas de Cassandra: "En cinco anos pasas de ser unha promesa da escena galega a que alguén che diga que es un clásico"

Científicos de A Coruña, tras el eclipse de sus vidas: "La llegada de la totalidad fue un auténtico espectáculo: como si alguien 'engullera' el Sol"

La previsión del tiempo en A Coruña a hora y media del eclipse: "De cara a las 20.00 horas, lo más probable es que el cielo se vaya cubriendo"

El monte de San Pedro de A Coruña, entre las nubes durante el eclipse: “Es la naturaleza, tienes que darle una oportunidad”

El monte de San Pedro de A Coruña, entre las nubes durante el eclipse: “Es la naturaleza, tienes que darle una oportunidad”

El eclipse total de Sol en A Coruña en directo: así te contamos los detalles del fenómeno astronómico del siglo

El eclipse total de Sol en A Coruña en directo: así te contamos los detalles del fenómeno astronómico del siglo
Tracking Pixel Contents