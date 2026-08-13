Primer día posteclipse en A Coruña: siguen las nubes

Tras muchos días buscando intensamente la predicción meteorológica para que nada frustrase la visión del eclipse solar total, los coruñeses siguen mirando el tiempo, aunque ya no con tanto interés. La vida continúa y ahora llegan otros planes para los que es necesario saber cómo viene el cielo.

Después de un miércoles que se frustró por esas nubes que entraron en A Coruña a última hora de la tarde, este jueves no se esperan cambios significativos con la influencia de las altas presiones en Galicia y con una masa de aire cálido en superficie.

De esta manera se espera que existan nubes bajas en la mitad norte de la comunidad y de tarde crecerán nubes de evolución en zonas altas, según MeteoGalicia.

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Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios mientras que las máximas sufren un ligero descenso, aunque se mantendrán en los 25 grados. Por abajo el termómetro no bajará de los 18 grados. El viento soplará flojo del norte-noreste.