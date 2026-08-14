Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: "Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat"

Los amantes de la brujería y el mundo esotérico de A Coruña ya tienen un punto de reunión en el barrio de Monte Alto. Al menos esa es la intención de Teresa Ferreño y Hugo González, dos compañeros que han abierto el 5 de agosto su propia "taberna meiga" en plena calle San José.

El local, inspirado "en las curanderas medievales", reúne en su interior libros de astronomía, tableros de güija y un jardín botánico en el que conectar con el mundo de las plantas y las energías. Todo es parte de un plan ambicioso: asomar a los coruñeses al lado más misterioso del mundo mientras disfrutan de un refresco, unas 'runas crocantes' o alguno de los potajes que los propietarios de Magpie's Coven preparan en su 'caldero'.

La idea llevaba tiempo rondándoles por la cabeza, porque la Galicia meiga, dicen, está "poco explotada" en hostelería y "no había nada en A Coruña" como esto. "Hay mucha gente a la que le gusta el tema de la brujería y lo medieval y no tenían un sitio donde estar y disfrutar con otros. Mi compañero y yo somos muy místicos, nos gusta el tema de las piedras y el tarot, y nos pareció interesante hacer una taberna meiga", explica Ferreño.

Los dueños de Magpie's Coven, en uno de los rincones de su taberna 'meiga'. / Gus de la Paz

Advierte que no van a "ir con escoba y gorro de bruja", pero que sí planean charlas de botánica y alguna ceremonia que le dé un toque mágico a la vida. "Vamos a hacer rituales y a celebrar el Sabbat. Según la época del año, tenemos pensados ritos para la buena suerte o sentirte liberado del trabajo", dice la hostelera, que va aterrizando su idea "poco a poco" en estos primeros días de apertura.

El jardín, por ejemplo, aún está en proceso, aunque ya cuenta con un limonero y una parra bajo la que los coruñeses pueden relajarse hasta que el sol se ponga. Varias plantas esperan también su sitio definitivo para convertir el lugar en "un espacio vivo que huela a musgo y tierra", donde se reparten largas mesas para jugar a juegos de mesa y de rol.

La originalidad llega incluso a la carta, con nombres curiosos y platos 100% veganos entre los que triunfa la tortilla, el raxo y una zorza ante la que muchos se asombran. "El secreto está en las especias. La gente se sorprende de que sepan tan bien y a veces incluso prefieren los callos veganos a los normales porque no tienen tanta grasa y no sientan mal. ¡Los puedes comer hasta por la noche!", dice Ferreño con orgullo.

Magpie's Coven, el 'tardeo' de las brujas

Como buena cueva de brujas, este bar con terraza de A Coruña no abre por las mañanas. Es una taberna de 'tardeo', que sube la persiana a partir de las 17.00 horas para despachar tapas y dulces intrigantes como los churriños da feiticeira y las trufas do bosque encantado e incluso tapas especiales para los animales de compañía.

La barra de Magpie's Coven. / Gus de la Paz

El objetivo es que la carta vaya sufriendo variaciones según la estación, para "aprovechar la época de las frutas y las verduras" y "que la gente también sepa cuándo se plantan y se recogen". "Lo más probable es que demos charlas sobre el tema y además organizaremos algún taller de cerámica. Queremos hacer xuntanza con la gente del barrio", explica la gerente, que fue fotógrafa durante años hasta que la hostelería se cruzó en su camino.

Ahora, tanto ella como su compañero Hugo están, asegura, "enganchados" al sector, en el que les faltaba "un ambiente que nos fuera" para disfrutar de verdad tras la barra. Magpie's Coven pretende ser precisamente ese refugio y su nombre, además, tiene su propia historia.

Coven significa aquelarre y Magpie es casi una fórmula mágica en Reino Unido. "Una amiga nos dijo que, en Londres y en Irlanda, si ves a una urraca sola da buena suerte y te tienes que despedir de ella diciendo: 'Bye, Mr. Magpie' [adiós, señor urraca]. Por eso lo pusimos. Además, cuando empezamos a darle vueltas al bar, comenzaron a seguirnos un montón por la calle. Como cada dos por tres aparecía una, pensamos que era una señal".