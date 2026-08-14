La batalla naval de A Coruña devuelve la luz a la ensenada del Orzán

Miles de personas llenaron el paseo marítimo de A Coruña el pasado miércoles para presenciar el eclipse total de sol. Aunque las nubes deslucieron el espectáculo, el paso de la luz a la oscuridad se quedó grabado en la retina de los que siguieron el evento astronómico. Este viernes, sin embargo, la oscuridad volvió a dar paso a la luz en la ensenada del Orzán de la mano de los fuegos artificiales de la Batalla Naval, el festival pirotécnico que cada año conmemora la defensa de la ciudad, con Maria Pita como referente histórico del bando coruñés, frente al asedio inglés liderado por Francis Drake en 1589.

Al igual que en la cita del miércoles, fueron miles las personas que se acercaron al filo de la medianoche a contemplar el espectáculo de fuegos artificiales cruzados entre el entorno de las Esclavas y la finca dos Mariño. 110.000 asistentes, según fuentes municipales, una afluencia que ocasionó atascos en las horas previas y que obligó a colgar el cartel de completo en los aparcamientos de la ciudad.

En la parte técnica, más de 57 conjuntos pirotécnicos y más de 12.000 artificios que, atendiendo a las 2.594 órdenes de disparo hicieron prender durante algo más de 20 minutos los 852 kilos de material reservado para hacer las delicias del público. Palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, lentejas luminosas y fuegos acuáticos se pudieron observar en la bahía coruñesa sin necesidad de gafas especiales, a pesar de que la luz era de tal intensidad que se colaba también por las calles aledañas.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la Batalla Naval como "un dos momentos máis esperados do verán na Coruña e unha das tradicións máis queridas pola cidadanía". "É un espectáculo que combina historia, emoción e innovación técnica, e que cada ano reúne a milleiros de persoas arredor da nosa baía" relató la regidora, que señaló este evento como uno de los "grandes símbolos" de las Fiestas de María Pita.