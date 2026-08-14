Cañita Brava ya es 'veciño de honra' del barrio coruñés de A Gaiteira
El Concello de A Coruña y la Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros homenajean al artista en un emotivo acto
Manuel González, más conocido por el nombre artístico de Cañita Brava, es desde este viernes 'veciño de honra de A Gaiteira'. Así consta en el diploma que le entregaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Asociación Vecinal y Cultural Oza-Gaiteira-Os Castros, Paulo Sexto, después de descubrir la placa con la que los vecinos y vecinas del barrio rinden homenaje a este coruñés.
Un Cañita visiblemente emocionado agradeció a la alcaldesa "Irene" (como llama cariñosamente a Inés Rey), a la asociación de vecinos y al público presente el reconocimiento, que recibe "con respeto y honor", y al que correspondió con la canción La creación del amor, no sin antes incluir en su discurso algunas referencias futbolísticas de su querido Deportivo de A Coruña.
Aclamado por los presentes antes, durante y después del acto a gritos de "Cañita presidente", el popular cantante y actor de la saga Torrente afirmó que "hay que ser bueno, porque con malo no se gana", antes de concluir su intervención contagiado del ambiente festivo con un "¡Viva la rúa Gaiteira!".
El cartel que descubrió el artista con ayuda de la alcaldesa destaca el cariño de Manuel González por el barrio y por formar parte de la memoria colectiva de sus vecinos y vecinas. No en vano, fue en este barrio, al que llegó de su As Xubias natal, donde comenzó a cantar en las fiestas de los años 70 y donde adoptó el nombre artístico de Cañita Brava, con el que después adquiriría popularidad en toda España gracias a su participación en programas como El Semáforo o en la saga cinematográfica Torrente.
En esta línea, la alcaldesa Inés Rey destacó que Cañita "é un símbolo da cidade, unha persoa que co seu humor, a súa retranca e o seu cariño sempre nos fai sorrir". "Queremos disfrutar muchos años más de ti", afirmó la regidora, que tomó la célebre frase de "el que avisa, traiciona" para recordar al homenajeado que "imos seguir apoiándote sempre".
El acto concluyó con el descubrimiento de la placa, la entrega del diploma que le acredita como 'veciño de honra' y con un posado al más puro estilo Cañita.
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