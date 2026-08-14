A Coruña se libra de la ola de calor de este sábado: la Xunta activa la alerta roja en algunas zonas de Galicia

A Coruña no ha sido incluida por la Xunta en las zonas de alerta por calor activadas para este sábado. La ciudad esquiva las altas temperaturas que obligan a la Administración gallega a activar la alerta roja y naranja en varios puntos.

La alerta roja se concentrará en el interior de Pontevedra, mientras que Miño de Ourense, montaña de Ourense, Rías Baixas y Valdeorras estarán en alerta naranja, según los datos de Meteogalicia.

Lluvias durante las primeras horas

En A Coruña, la jornada empezará con el paso de un frente que dejará precipitaciones durante las primeras horas del día, aunque las lluvias tenderán a desaparecer a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso moderado, situándose en los 22 grados, al igual que las mínimas, que bajarán hasta los 18 grados.

Precaución ante las altas temperaturas

La Xunta recomienda evitar la práctica deportiva federada entre las 13.00 y las 17.00 horas en las zonas de alerta roja, salvo en deportes náuticos y acuáticos. En las áreas de nivel rojo o naranja aconseja adaptar los horarios y adoptar medidas para reducir el impacto de las altas temperaturas.

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Sanidade recuerda además la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a mayores, pequeños y personas con enfermedades crónicas. En caso de tener síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar al 061.