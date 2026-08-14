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A Coruña vive un viernes de temperaturas suaves y cielos nublados

Las máximas serán de 24 grados

La plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja de A Coruña, en la mañana de un día nublado.

La plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja de A Coruña, en la mañana de un día nublado. / LOC

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RAC

A Coruña

Galicia permanece este viernes bajo la influencia de altas presiones y con la entrada de un frente poco activo por el litoral norte, aunque esto no se traducirá en precipitaciones en A Coruña hasta el sábado.

De esta manera, se esperan cielos más cubiertos en el tercio norte gallego, lo que hará que la ciudad viva este viernes un día en el que no verá mucho el sol.

Las temperaturas, por su parte, serán suaves, con ligero desceso de las máximas, hasta los 24 grados, y de las mínimas, que serán de 17 grados. El viento soplará moderado de tiempo norte.

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Ya de cara al fin de semana se espera que el frente poco activo que dejará lloviznas el sábado a la mañana mientras que el domingo ya se irá notando de nuevo la influencia de las altas presiones, aunque esto no se traducirá en subida de las temperaturas hasta el lunes.

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