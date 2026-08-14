La desconocida lucha del sufragismo: una historia 'esperanzadora' en el Viñetas desde o Atlántico de A Coruña

"Es una historia de hace 100 años, pero hay muchos aspectos que resuenan a día de hoy", detalla la artista francesa Lisa Lugrin, que junto a su compañero Clément Xavier, participa en esta edición de Viñetas desde o Atlántico que se celebra entre el 10 y el 16 de agosto en A Coruña. Ambos presentan en el festival de cómics su obra Jiujitsufragistas, una pieza que cuenta la historia de Edith Garrud, considerada la primera formadora en autodefensa feminista ante la violencia que sufrían las manifestantes sufragistas en el Londres de 1910 y que enseñó jiu-jitsu a las guardaespaldas de una de las fundadoras del movimiento sufragista británico, Emmeline Pankhurst.

Los autores, que colaboran en el evento coruñés por primera vez, comenzaron su andadura este lunes en la ciudad con una charla moderada por Jogiot en la Carpa RúaBD a las 11.00 horas llamada Jiujitsufragistas: A loita polo dereito a voto das mulleres. El martes 11 también estuvieron firmando en Viñetas Estudio a las 12.30 horas, algo que también repitieron al día siguiente en la misma localización y hora para cerrar su participación en el evento. Además, su obra se mantiene expuesta hasta el domingo 16 en el Kiosco Alfonso.

"El evento es impresionante y la ciudad preciosa"

"Muchas personas nos dicen que les gustó mucho la exposición y eso es genial. Lo que nos encanta es que hay muchas familias que lo disfrutan, ya que nosotros en un principio no pensábamos en los niños y en realidad hay muchos que leen cómics y eso nos encanta", destaca Lugrin, que se dedicaba a temas científicos hasta que un día decidió, con cierto miedo, intentar dedicar su vida a los dibujos. "Estamos muy contentos, porque el evento es impresionante, la ciudad es preciosa y estamos muy bien tratados, incluso con la impresión de que somos personas importantes, ya que normalmente estamos toda la mañana en casa dibujando", explica la artista.

Ambos reconocen que no conocían la historia de aquellas mujeres que aprendieron a defenderse con el jiu-jitsu, puesto que es un relato bastante desconocido. "Yo hago un deporte que se parece al jiu-jitsu, así que estaba encantada de poder dibujar las tomas. Aunque parece antigua, en la historia se habla de cosas que siguen con nosotros hoy en día como luchar por nuevos derechos, por lo que puede ser muy útil para nosotros ver cómo lo hicieron en esa época", comenta Lugrin. Según relatan los autores, la obra tiene como objetivo "dar esperanza, ya que es una historia dura que contamos de manera positiva para dar energía a la gente, como hacemos siempre en nuestros libros".

En la exposición de Jiujitsufragistas, también participaron artesanas y artesanos que construyeron, por ejemplo, un martillo (pues las sufragistas los utilizaban) y un sombrero que están expuestos. "Yo pensaba que el complemento era antiguo y resulta que lo fabricó una mujer. Es maravilloso que se mezclen las artes y los artistas", subraya la ilustradora. "Estamos impresionados por la generosidad de la gente y la diversidad que hay es impresionante", sentencia su compañero francés, que reconoce que a ambos les encantó A Coruña y "por supuesto" han vivido el eclipse en la ciudad.

"El editor no se atrevió a llamarnos durante un mes"

Según los artistas, al principio el libro no fue muy bien acogido en las bibliotecas, ya que en Francia pertenecía a la colección de deporte e historia, que cuenta con un público muy masculino. "El editor no se atrevió a llamarnos al teléfono durante un mes, porque estaba muy decepcionado. Sin embargo, poco a poco el libro ha ido funcionando muy bien y gracias al boca a boca y a las feministas tuvimos una muy buena acogida, aunque tomó mucho tiempo", resalta Lugrin, que confiesa que volverían todos los años a Viñetas.

La pareja se conoció en el instituto con 17 años cuando hicieron una revista escolar de cómic y desde ese momento no pararon. "Al principio hicimos un fanzine que imprimimos en la fotocopiadora y, aunque muchos amigos comenzaron el proyecto con nosotros, al final nos encontramos solo los dos llevando el trabajo a vender", destaca el francés, que recuerda que empezó a escribir historias en el colegio cuando se pasaba los días mirando por la ventana.

"Tenemos la oportunidad de vivir juntos, así que trabajamos de una manera muy ligada y no hay realmente una separación entre el escenario y el dibujo, es decir, Lisa interviene mucho en la historia y yo también intervengo en el dibujo y la presentación", detalla Xavier. "Las historias tendemos a escribirlas poco a poco y, aunque sabemos hacia dónde nos dirigimos, improvisamos cada escena, una tras otra, al igual que el lector cuando descubre el libro, para así ver cómo mantener su atención", explica el artista, ya que para ellos otra de sus metas es que el lector llegue al final de la página y quiera seguir a la siguiente.

"El panorama editorial está cambiando muchísimo y la situación es un poco ver qué pasa a partir de ahora. La cosa positiva es que en el cómic tenemos una gran libertad y un gran público aunque, justamente, el cómic habla de cosas sociales y esto se escucha menos en los medios", detalla Lugrin. Entre sus inquietudes creativas, los artistas franceses también apuestan en sus obras por la importancia de la amistad y por temas de los derechos de la naturaleza como en uno de sus cómics sobre el río Ganges que cruza la India donde los autores dicen "reconstruir su relación con la naturaleza, ya que la humanidad se ha separado mucho del resto de seres vivientes".