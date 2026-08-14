La ginebra Vánagandr, de la coruñesa Hijos de Rivera, consigue una nueva medalla de oro en el International Spirits Challenge 2026

Vánagandr vuelve a situarse entre las ginebras más reconocidas a nivel internacional tras conseguir una medalla de oro en la categoría Gin, London Dry Gin del International Spirits Challenge (ISC) 2026, uno de los certámenes de referencia del sector de las bebidas espirituosas. El nuevo galardón refuerza la trayectoria internacional de la ginebra de Corporación Hijos de Rivera.

Este nuevo oro se suma a los reconocimientos obtenidos por Vánagandr en anteriores ediciones del certamen, donde fue distinguida como mejor ginebra del mundo en 2024 y obtuvo un doble oro en 2025. Una trayectoria que se extiende más allá del ISC y que acumula ya más de 40 premios internacionales desde el nacimiento de la destilería, consolidando su posición dentro de la alta gama del sector de la ginebra.

El International Spirits Challenge cuenta con un proceso de evaluación basado en catas a ciegas, en las que cada referencia es valorada dentro de su categoría, región y estilo. En la edición de 2026, las muestras han sido evaluadas por un panel formado por más de 80 profesionales de la industria durante tres semanas de valoración. El certamen, que celebra su 31ª edición, reúne cada año miles de referencias procedentes de más de 70 países.

Enrique Pena, maestro destilador de Vánagandr, señala que “este nuevo reconocimiento supone una enorme satisfacción porque confirma, un año más, la calidad y la consistencia de Vánagandr”. Desde su origen se ha trabajado con una filosofía muy clara, basada en el cuidado del producto y del proceso de elaboración, y que ese trabajo vuelva a ser reconocido por un jurado internacional supone un impulso para seguir avanzando en esa misma dirección.

Una trayectoria marcada por la excelencia

Vánagandr nació en 2014 en Cambre con una propuesta basada en la elaboración artesanal y en una apuesta constante por la calidad, una filosofía compartida con Corporación Hijos de Rivera y que, junto al prestigio alcanzado por sus productos a nivel internacional, motivó la incorporación de la destilería al proyecto de la compañía en 2025.

Con esta incorporación, Hijos de Rivera reforzó su proyecto dentro de la categoría de destilados, sumando Vánagandr London Dry Gin, así como el saber hacer de Enrique Pena. El maestro destilador es, además, el único español miembro del Gin Guild, organización internacional dedicada a promover la excelencia en la destilación de ginebra.

Vánagandr forma parte de un portfolio de destilados en el que Hijos de Rivera cuenta también con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza.

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El reconocimiento del International Spirits Challenge vuelve a poner en valor una trayectoria construida desde Galicia y basada en el origen, la elaboración artesanal y la búsqueda de la excelencia, atributos compartidos por Vánagandr y Corporación Hijos de Rivera y que continúan marcando esta nueva etapa de la marca.