La hostelería salva a los grandes bajos comerciales de A Coruña: "Hay muy pocos negocios que necesitan grandes superficies"

Los grandes bajos comerciales de A Coruña ya no tienen el mismo mercado que hace unos años. Encontrar un negocio dispuesto a ocupar cientos de metros cuadrados no resulta sencillo y los inversores han perdido parte del interés por este tipo de inmuebles. En este escenario, la hostelería aparece como uno de los sectores que más salida está dando a los locales, sobre todo en las zonas céntricas. En las últimas semanas, el antiguo local del Banco Santander en Cuatro Caminos ha sido reconvertido para albergar un establecimiento de una cadena de alimentación. A esta operación se suma la transformación de otro amplio bajo en la plaza de Pontevedra, que abrirá sus puertas por primera vez como restaurante asiático.

"La hostelería va salvando los inmuebles grandes", resume Sonia Louro, de Inmobiliaria Sonia Louro, al referirse a la situación de los bajos comerciales en el centro. Desde su experiencia, es precisamente este sector el que más está recurriendo al alquiler de locales, una fórmula que permite a quienes abren un negocio reducir el riesgo frente a la compra del inmueble.

La explicación está también en el riesgo que asume quien abre un negocio. Según Louro, es poco habitual que una persona que empieza en hostelería decida comprar el local desde el principio. Lo más frecuente es optar por el alquiler, sobre todo cuando todavía no existe una trayectoria consolidada. "Es raro que una persona que va a montar un negocio de hostelería, salvo que lleve diez años en el sector, le vaya de maravilla y decida comprar. Si no, lo normal es alquilar", explica.

La demanda, además, no se limita a los restaurantes tradicionales. También aparecen pequeños negocios relacionados con la alimentación que necesitan un local para preparar y vender productos, pero sin un gran espacio para clientes. "Hay mucha gente solicitando bajos pequeños también para hostelería, para comida para llevar y cosas de este tipo. Pero estos no necesitan grandes superficies y obtan por bajos mas pequeños", señala.

El problema aumenta así cuando crecen los metros cuadrados. Los bajos grandes necesitan actividades capaces de asumir un alquiler elevado y de aprovechar una superficie que puede resultar excesiva para muchos pequeños negocios. Por eso, cuando aparece una demanda para uno de estos espacios, suele proceder de empresas o profesionales con una actividad más consolidada.

Bajos comerciales cerrados / Gustavo Santos

La situación también se percibe desde Rua Inmobiliaria. Su gerente, Irene López, asegura que existen bajos tanto en venta como en alquiler, pero considera que el mercado comercial atraviesa un momento complicado. "Los bajos están a la baja. Hay muchísimos parados, entonces tanto el precio en alquiler como en venta ha bajado mucho", afirma.

Según López, hace unos años los locales comerciales podían resultar un producto atractivo para los inversores, pero esa situación ha cambiado. "Antes el inversor era un producto que compraba y ahora los inversores no los quieren", señala.

La consecuencia es un mercado con más oferta y menos compradores, en el que el alquiler gana claramente terreno. "Hay más demanda de alquiler, por un tema de riesgo", resume.

Menos tiendas y más negocios de servicios

El cambio no se limita al número de locales vacíos. También afecta al tipo de actividad que ocupa los bajos. Las tiendas tradicionales, especialmente las dedicadas a la venta de ropa y otros productos al público, tienen cada vez menos presencia como nuevos ocupantes. "Lo que menos se abre son tiendas, como se hacía antes, de ropa, de venta al público", explica López. Frente a ellas, la inmobiliaria detecta una mayor variedad de actividades profesionales y de servicios.

En los últimos meses ha trabajado con locales destinados a oficinas, despachos de abogados, gestorías, constructoras y otros negocios profesionales. A ellos se suman gimnasios, clínicas estéticas y espacios relacionados con el ejercicio.

También aparece un modelo que permite repartir el coste de los grandes locales entre varios profesionales. "Hay locales que se alquilan entre varios profesionales y abren ahí como un coworking. Eso está teniendo mucho éxito en bajos grandes", explica López.

El centro sigue teniendo ventaja

La ubicación es otro de los factores que más condicionan el futuro de estos establecimientos. Las inmobiliarias coinciden en que existe una diferencia clara entre el centro y los barrios. Para Sonia Louro, la distancia es considerable. En las calles céntricas, la hostelería mantiene una capacidad de atracción que no tienen otros tipos de negocio. En los barrios, en cambio, los pequeños comercios tienen que competir con las grandes superficies y con otros formatos de compra.

"En los barrios, como zona comercial, tienen que competir con las grandes superficies", apunta. Su visión es que los consumidores pueden desplazarse a centros comerciales o supermercados para hacer determinadas compras, mientras que el centro mantiene un atractivo específico para salir, consumir y acudir a establecimientos de hostelería. Desde Rua Inmobiliaria también señalan que los locales destinados a negocio se mueven más en el centro. "Los negocios buscan visibilidad y el centro es el mejor sitio", explica López.

Judith, de Versalles Servicios Inmobiliarios, coincide en que la demanda es mayor en el centro. "Hay más demanda en el centro, pasa con todo", señala. Sin embargo, los barrios están desarrollando otra vía para los bajos que no encuentran un negocio que los ocupe.

El cambio de uso aparece como una de las alternativas que más interés despierta fuera del centro. No todos los locales pueden transformarse en viviendas, ya que deben cumplir una serie de requisitos, pero los que sí lo consiguen tienen una demanda específica. "Se está dando un cambio de uso a vivienda en muchos, sobre todo en los barrios, más que en el centro", explica López.

La demanda existe, pero la oferta es limitada porque no todos los bajos reúnen las condiciones necesarias. "Hay pocos que cumplan porque la normativa también es un poquito exigente en ese sentido", añade.

A pesar de la aparición de nuevas actividades, las inmobiliarias no detectan un mercado especialmente dinámico para los locales de gran tamaño. Versalles Servicios Inmobiliarios resume la situación de forma directa: "Mucho movimiento no hay. Cuesta mucho alquilar bajos grandes. Hay muy pocos negocios que necesitan grandes superficies".

Yudith apunta que la mayoría de las consultas por locales comerciales procede de la hostelería. Pero el tamaño condiciona mucho la demanda. "Yo creo que la gente busca más tirando hacia no tan grande. Que no les sobre tanto espacio", explica.

El problema no afecta por igual a todos los bajos. Cuanto mayor es la superficie, menor es el número de negocios que pueden asumirla o necesitan realmente tantos metros. Y eso explica también por qué la hostelería se ha convertido en una de las principales vías de salida para algunos de estos espacios.