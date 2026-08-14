Los hosteleros de la plaza de María Pita de A Coruña piden mantener terrazas con cierres y tarimas que no se inunden

Las terrazas cubiertas de María Pita, rodeadas de polémica desde su instalación a principios de siglo, pronto cambiarán de diseño, y los hosteleros de la plaza tienen claro cómo deben ser las nuevas: resistentes, climatizadas, con tarimas que no se inunden y que mantengan algún tipo de cierre para poder utilizarlas todo el año, aunque evitando que parezcan "recintos totalmente cerrados". La concesión de las estructuras acabó en 2022, y el Concello de A Coruña afirmó que la nueva ordenanza de terrazas incluiría "el nuevo diseño" con "una tipología de mobiliario unificado", pero la norma entró en vigor este año con la renovación pendiente. El Ayuntamiento expresó su apuesta por estructuras inspiradas en las de San Sebastián, módulos que soportarán toldos a dos aguas que podrán desplegarse y recogerse, pero aún hay que realizar el proyecto definitivo.

Tras una reunión entre los negocios de la plaza y Ayuntamiento en julio, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña ha recopilado las peticiones de los negocios y presentado solicitudes, que resaltan el "especial valor arquitectónico y patrimonial como la plaza de María Pita", pero piden que el proyecto no atienda solo a criterios estéticos. Solicitan que se tengan en cuenta y que se encargue el proyecto a un estudio de ingeniería especializado. Las terrazas, consideran, deben tener una imagen "conjunta y homogénea", pero permitir una cierta "adaptación interior", y no parecer "instalaciones provisionales, añadidos improvisados o recintos completamente cerrados".

Los hosteleros indican que el proyecto debe partir de un levantamiento topográfico de la plaza y de un análisis profundo, desde el clima a los itinerarios de los peatones o el acceso de servicios de emergencia. Las tarimas deben "contar con una altura suficiente para impedir la entrada y acumulación de agua" en caso de lluvia intensa, y la entrada debe ser accesible, sin escalones y con rampas u otros modelos con suelo estable y antideslizante. También en relación con la lluvia, los hosteleros ven "imprescindible" un estudio específico sobre drenaje y evacuación de aguas, que evite que esta se derrame sobre trabajadores y clientes, y diseñar un espacio interior de las terrazas que permita la movilidad, incluyendo la de los camareros con bandejas.

Paredes transparentes

El documento reclama cerramientos "transparentes o visualmente ligeros" que protejan contra el viento y el frío, pero que incluyan elementos móviles, como paneles correderos. Así se podría dar protección ante el clima "sin convertir las terrazas en recintos completamente herméticos". La cubierta deberá ofrecer "protección real frente a la lluvia, el viento y el Sol", y los hosteleros piden estudiar que llegue hasta el soportal o se establezca alguna solución para que "los trabajadores puedan atender las mesas sin mojarse durante los días de lluvia". Las jardineras, reclama el texto, no deberían incluir ruedas, por el "riesgo de desplazamiento, rotura y menor durabilidad ", y deben ser resistentes al viento.

En cuanto a la estructura en sí misma, los hosteleros piden que se calcule teniendo en cuenta el viento de la plaza, incluyendo rachas extremas y con un cálculo estructural firmado por un técnico que establezca un protocolo de utilización ante avisos meteorológicos. Los materiales "deberán estar especialmente preparados para las condiciones de humedad, salinidad, viento y exposición exterior" de la ciudad, con resistencia ante la corrosión y el desgaste. "Se evitarán materiales que se oxiden, pierdan color, se deformen con la humedad o requieran constantes trabajos ", insisten los hosteleros.

Televisión y climatización

Otro punto del documento es que cada terraza debe disponer de una instalación eléctrica "legalizada, segura y dimensionada" para las necesidades actuales y del futuro, con cuadro eléctrico propio y alumbrado de emergencia cuando resulte exigible. También canalizaciones integradas para los sistemas de calefacción, refrigeración o climatización "que resulten autorizados". "Antes de ejecutar el proyecto, el Ayuntamiento deberá indicar claramente qué sistemas estarán permitidos y en qué condiciones", pide la asociación de hostelería.

Esta también reclama que se permita la instalación de televisores "en ubicaciones previamente definidas e integradas en el diseño", y se reserven conducciones para "telecomunicaciones, sistemas de pago y futuras necesidades tecnológicas". El Ayuntamiento, piden, debe aclarar expresamente si estará permitida la instalación de televisiones, así como "sus dimensiones máximas, condiciones de utilización, limitaciones acústicas y autorizaciones necesarias".

Diseño modernista

El documento incluye aportaciones de los hosteleros a nivel individual, algunas en el sentido de la propuesta conjunta de la asociación y otras consideraciones específicas. Entre ellas está que el diseño de las terrazas "siga la estética de las farolas modernistas de la plaza" en color y diseño, para conseguir un mayor encaje visual, o que los negocios que se adhieran a la propuesta no pierdan superficie con respecto a la actual. Otro hostelero insiste en que la terraza debe poder adaptarse a diversas situaciones, con cerramientos "totalmente retráctiles".

Entre las peticiones también está que se prescinda de lonas o toldos en favor de cierres como paneles o cristales que proporcionen mayor resistencia, y que haya conexión a internet. Un hostelero, haciendo eco de una petición que se repite, pide un diseño robusto, y también que la estructura permita guardar mobiliario fuera de las horas de apertura, mientras que otro de los negocios de la plaza reclama que no se incorporen jardineras, o que, de ser así, "el Ayuntamiento asuma expresamente su mantenimiento y conservación".