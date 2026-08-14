Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 14 de agosto
Las fiestas siguen con música en A Gaiteira, cómic y literatura
Arranca la Feria del Libro Antiguo
Quince librerías de toda España se citan en los jardines de Méndez Núñez con libros antiguos, curiosos o díficiles de encontrar, además de revistas y publicaciones para coleccionistas. ç
Horario: Desde las 10.30 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
Nueva edición del festival Autobán
El festival coruñés de fanzines y cómic autoeditado regresa para celebrar su 12ª edición, organizada por la Asociación Cultural Autobán. El cartel de este año es obra de la dibujante Julia Abalde.
Horario: Desde las 17.30 horas
Lugar: Circo de Artesáns y calle San Andrés
La electrónica suena en Santa Margarita
Dj Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon forman parte del cartel de la primera jornada del Festival Electrónica Coruñés_(FEC), que vuelve al parque de Santa Margarita.
Horario: Desde las 17.30 horas
Lugar: Parque de Santa Margarita
Viñetas: clase magistral con Raúl García
El primer animador español en trabajar en los estudios Disney imparte una charla sobre su trabajo y como sus lápices dieron vida a personajes icónicos que marcaron el cine moderno. Se necesita inscripción previa.
Horario: 11.00 horas
Lugar: Biblioteca Estudos Locais (Durán Loriga, 10)
Concierto de Grande Amore en A Gaiteira
Las fiestas arrancan con el pregón de Gonzalo Castro y las actuaciones musicales de Zavala+Cantareiras, Loita Amada y el plato fuerte de la mano de Grande Amore.
Horario: Desde las 20.30 horas
Lugar: Barrio de A Gaiteira
Espectáculo de fuegos artificiales
La Batalla Naval iluminará el cielo coruñés con fuegos artificiales que durarán más de 20 minutos. Entre los efectos previstos figuran palmeras, crisantemos, crossettes y dalias.
Horario: 00.30 horas
Lugar: Visible desde las playas de Riazor y Orzán
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