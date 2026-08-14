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Incendio en uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro en A Coruña

Testigos presenciales comentan que empezaron a ver una humareda negra con olor a residuos químicos

Incendio en el Agra de San Amaro

Incendio en el Agra de San Amaro

RAC

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A Coruña

Uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro ardió durante la tarde de este viernes. Los bomberos se desplazaron poco antes de las 20.00 horas a la calle Hermanos de la Lejía.

Vecinos de la zona alertaron del fuego llamando al 112. Testigos presenciales comentan que empezaron a ver una humareda negra con olor a residuos químicos. El fuerte olor llegó incluso al centro de la ciudad.

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