Incendio en uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro en A Coruña
Testigos presenciales comentan que empezaron a ver una humareda negra con olor a residuos químicos
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A Coruña
Uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro ardió durante la tarde de este viernes. Los bomberos se desplazaron poco antes de las 20.00 horas a la calle Hermanos de la Lejía.
Vecinos de la zona alertaron del fuego llamando al 112. Testigos presenciales comentan que empezaron a ver una humareda negra con olor a residuos químicos. El fuerte olor llegó incluso al centro de la ciudad.
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