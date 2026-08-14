Pull&Bear recupera su local original en el Ensanche de A Coruña

Pull&Bear prepara el regreso a uno de sus locales históricos del centro de A Coruña. La firma de Inditex está acondicionando el bajo situado en Rosalía de Castro, en la esquina con calle Ferrol, en pleno Ensanche, donde ya había contado con una tienda años atrás. En el exterior pudieron verse este viernes trabajadores y en el interior ya había prendas de la marca joven de de la multinacional. Según confirman fuentes de la empresa a este diario, será un espacio temporal que estará abierto durante la reforma de la tienda de Pull&Bear en la plaza de Lugo.

La ubicación forma parte de la historia comercial de la marca en la ciudad. Pull&Bear cerró en 2011 su establecimiento de Rosalía de Castro, dentro de un proceso que fue reduciendo la presencia de distintas firmas de Inditex en el entorno de Juan Flórez y el Ensanche para concentrarlas en la plaza de Lugo y Marineda City, además de las que ya había en el Centro Comercial de Cuatro Caminos.

Un regreso a una zona histórica para Inditex

La vuelta al bajo supone recuperar una zona ligada desde hace años a Inditex. En Juan Flórez nació el primer Zara de la historia, que cerró hace unos meses sus puertas para siempre.

Los operarios trabajaban este viernes colocando las letras de la marca de ropa / LOC

Por su parte, Pull&Bear nació en 1991 y su primera tienda estuvo en Vallecas, mientras que en Galicia se estrenaría en el Centro Comercial de Cuatro Caminos, donde todavía conserva un establecimiento.

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La actuación coincide con una etapa de cambios en varios establecimientos del grupo en A Coruña. Bershka reabrió recientemente su tienda del Ensanche después de cerca de dos meses y medio de obras, con un espacio de 700 metros cuadrados y una nueva imagen comercial. Otra sede que cerró para modernizarse fue Stradivarius, que conforma con Pull&Bear y Bershka el trío de tienda de Inditex en la plaza de Lugo, por lo que este traslado responde a una ubicación temporal por una tercera reforma.