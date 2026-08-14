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Trasladado al Chuac un motorista tras un accidente en el túnel de María Pita de A Coruña

Se trata de un varón de 25 años

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

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RAC

Un motorista ha tenido que ser trasladado por el 061 al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en principio, con pronóstico leve, tras un accidente por perder el control de su motocicleta.

El siniestro ocurrió pasadas las 23.00 horas de este jueves en el túnel de María Pita, sentido Atochas, cuando el hombre, de 25 años, se fue con su moto contra un coche que venía en sentido contrario.

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