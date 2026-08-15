Alcanzado un patinete de madrugada en la ronda de Outeiro de A Coruña

Un patinete eléctrico ha sido alcanzado de madrugada por un turismo en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de la Sardiñeira.

Como resultado, el conductor del vehículo de movilidad personal ha sido herido y atendido en el lugar, aunque no ha requerido traslado a un complejo hospitalario.

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Sucedió pasadas las 6.00 horas de este sábado.