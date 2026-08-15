El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: "Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven"

Después de más de 40 años sin celebrarse, el barrio de San Roque en A Coruña recupera sus fiestas patronales entre el 16 y el 21 de agosto, con un programa que pretende sentar las bases para próximos años. "Estos días pasaban como si nada y muchos vecinos incluso desconocían el nombre oficial de la parroquia", advierte el sacerdote del barrio y uno de los impulsores de la iniciativa de recuperación de los festejos, Santiago Romero. "Este año, al coincidir la celebración en domingo, decidimos hacer lo posible por sacarla adelante para darle más identidad al lugar y recuperar la procesión que hace tantos años que no sale", relata.

Según detalla el sacerdote, "es probable que quien organizaba las jornadas lo fue dejando hasta que quedó en nada, por lo que propuse la idea de unir fuerzas y la colaboración de los comercios y vecinos fue total y absoluta". Hace unos años, en el lugar también se volvió a celebrar la Festa dos Porcos que llevaba décadas sin hacerse. "Muchos vecinos recordamos la celebración de San Roque, por lo que queremos recuperar esa memoria e intentar implicar a todos en la vuelta de las fiestas", comenta la presidenta de la Asociación de Comerciantes del barrio, Cruz López.

Una programación con idea de crecer

Los festejos comienzan el domingo 16 con una misa solemne en la iglesia de las Esclavas donde participará también la coral Follas Novas. Luego, se realizará la tradicional procesión hasta la plaza de la Tolerancia junto con el grupo Eidos, que será el encargado de la sesión vermut. Al día siguiente, la sala de la iglesia quedará abierta al público para disfrutar de una exposición del artista de Betanzos, Francisco Pim, desde las 10.30 horas, quien también expondrá sus obras en una docena de escaparates del comercio local. "Le ofrecimos la posibilidad de que presentara su trabajo que hace a partir de restos recogidos en el mar", explica Romero.

En San Roque, la celebración termina el viernes 21 con una misa solemne a las 19.00 horas en honor al otro patrón del barrio, San Pío X. Al acabar la ceremonia, se realizará una visita guiada por las obras expuestas en los establecimientos, para dar paso al final de las fiestas en el local parroquial situado frente al Muncyt. "Nuestra intención era hacer una comida popular, talleres, exhibiciones...; sin embargo, íbamos un poco justos de tiempo y preferimos adelantar este año ciertas actividades para completarlas el que viene", resalta el sacerdote, que reconoce que si hubiesen intentado abarcar todo, hubiese sido "dar un salto al vacío".

"La idea al final es no perder nuestra identidad propia y elevar los cuatro barrios en uno tanto en el aspecto comercial como en la mejora de actividades para todos", destaca la presidenta de la asociación comercial. Según López, dentro del mismo evento cabe la cultura, fiesta y cualquier otro aspecto, siempre que sea bueno para el barrio. "Es muy interesante que negocios pequeños se intenten adaptar para facilitar que un artista de renombre como Francisco pueda exponer su trabajo", admite la presidenta, que advierte que el hecho de que haya cambios en el barrio no borra sus recuerdos.

"Nuestro proyecto e ilusión son muy grandes"

Desde la asociación, que nació hace apenas un año y medio, confiesan que en septiembre intentarán retomar las reuniones para ir elaborando un proyecto para la siguiente edición, ya que buscan de alguna manera devolver a los vecinos lo que estos aportan a los negocios cada día. "Nuestro proyecto e ilusión son muy grandes. Me encantaría en un futuro poder disfrutar de la celebración como recuerdo que lo hacía cuando era joven, muy al estilo tradicional", confiesa López.

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Al ser el primer año de la recuperación de los festejos, existe una clara incertidumbre en cuanto a la respuesta que reciban. "Esperamos que haya una buena acogida, aunque seguro que el año que viene será todavía mejor, ya que nuestra intención es que crezcan", comenta el sacerdote. Las fiestas de San Roque, muy celebradas en toda Galicia, procuran acompañar al barrio y ayudar a crear identidad y guardar memoria.