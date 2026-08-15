El cantaor Israel Fernández trae flamenco a la plaza de María Pita

El flamenco llega a las fiestas de María Pita 2026 de manos del artista toledano Israel Fernández, que actuará en la plaza municipal este sábado 15 de agosto a las 22.00 horas. En el concierto gratuito, el cantaor interpretará los principales hitos de su discografía en los que se unen la tradición flamenca y una visión renovadora del género.

Fernández estará acompañado del guitarrista Diego del Morao, junto con su formación habitual con Ané Carrasco a la percusión y Pirulo y Marcos a las palmas y coros. El artista es una de las figuras más reconocidas del flamenco contemporáneo, ya que ofrece una fusión entre la esencia pura del cante y la innovación sonora, por lo que atrae tanto al público más tradicional como a las nuevas generaciones.

Entre sus trabajos, destacan Por amor al cante o Pura Sangre, habiendo sido este último nominado al Latin Grammy como mejor álbum de flamenco. Su reconocida trayectoria le ha movido por los principales teatros y festivales de España, además de en escenarios internacionales de referencia en países como Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Fernández vuelve a A Coruña, tras haber participado otros años en el Festival Noroeste Estrella Galicia.