El cantaor Israel Fernández trae flamenco a la plaza de María Pita
El artista, considerado uno de los más destacados en la escena flamenca contemporánea, actúa este sábado 15 de agosto a las 22.00 horas en la plaza por motivo de la programación de las Noites de María Pita
El flamenco llega a las fiestas de María Pita 2026 de manos del artista toledano Israel Fernández, que actuará en la plaza municipal este sábado 15 de agosto a las 22.00 horas. En el concierto gratuito, el cantaor interpretará los principales hitos de su discografía en los que se unen la tradición flamenca y una visión renovadora del género.
Fernández estará acompañado del guitarrista Diego del Morao, junto con su formación habitual con Ané Carrasco a la percusión y Pirulo y Marcos a las palmas y coros. El artista es una de las figuras más reconocidas del flamenco contemporáneo, ya que ofrece una fusión entre la esencia pura del cante y la innovación sonora, por lo que atrae tanto al público más tradicional como a las nuevas generaciones.
Entre sus trabajos, destacan Por amor al cante o Pura Sangre, habiendo sido este último nominado al Latin Grammy como mejor álbum de flamenco. Su reconocida trayectoria le ha movido por los principales teatros y festivales de España, además de en escenarios internacionales de referencia en países como Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Fernández vuelve a A Coruña, tras haber participado otros años en el Festival Noroeste Estrella Galicia.
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