Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería salva los grandes localesDiez mil familias no vacunan la gripeAsí llega el Deportivo a LaLigaTras el pacto de la hosteleríaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El cantaor Israel Fernández trae flamenco a la plaza de María Pita

El artista, considerado uno de los más destacados en la escena flamenca contemporánea, actúa este sábado 15 de agosto a las 22.00 horas en la plaza por motivo de la programación de las Noites de María Pita

Israel Fernández en el Festival Internacional de Las Minas de La Unión.

Israel Fernández en el Festival Internacional de Las Minas de La Unión. / Marcial Guillén

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Damián S. Capelán

A Coruña

El flamenco llega a las fiestas de María Pita 2026 de manos del artista toledano Israel Fernández, que actuará en la plaza municipal este sábado 15 de agosto a las 22.00 horas. En el concierto gratuito, el cantaor interpretará los principales hitos de su discografía en los que se unen la tradición flamenca y una visión renovadora del género.

Fernández estará acompañado del guitarrista Diego del Morao, junto con su formación habitual con Ané Carrasco a la percusión y Pirulo y Marcos a las palmas y coros. El artista es una de las figuras más reconocidas del flamenco contemporáneo, ya que ofrece una fusión entre la esencia pura del cante y la innovación sonora, por lo que atrae tanto al público más tradicional como a las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas y más

Entre sus trabajos, destacan Por amor al cante o Pura Sangre, habiendo sido este último nominado al Latin Grammy como mejor álbum de flamenco. Su reconocida trayectoria le ha movido por los principales teatros y festivales de España, además de en escenarios internacionales de referencia en países como Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Fernández vuelve a A Coruña, tras haber participado otros años en el Festival Noroeste Estrella Galicia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  2. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  3. La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
  4. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  5. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
  6. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  7. El eclipse marítimo de los 106 mayores de Telefónica de A Coruña: 'Quisimos hacerlo en barco porque nos pareció más original
  8. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas

Laura Castro, investigadora de la Universidade da Coruña, premio nacional Ángeles Alvariño: "El reconocimiento me da ilusión para tomar carrerilla y seguir en esto"

Laura Castro, investigadora de la Universidade da Coruña, premio nacional Ángeles Alvariño: "El reconocimiento me da ilusión para tomar carrerilla y seguir en esto"

Alcanzado un patinete de madrugada en la ronda de Outeiro de A Coruña

El cantaor Israel Fernández trae flamenco a la plaza de María Pita

El cantaor Israel Fernández trae flamenco a la plaza de María Pita

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este sábado 15 de agosto

Sábado festivo nublado y pasado por agua en A Coruña

Sábado festivo nublado y pasado por agua en A Coruña

El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: "Dicen que nos hemos vendido a los guiris"

Miguel Robledo, ilustrador de banda deseñada: "Gústame moito a temática desta edición, que se preste atención á memoria histórica"

Miguel Robledo, ilustrador de banda deseñada: "Gústame moito a temática desta edición, que se preste atención á memoria histórica"

Los remedios de los vecinos de la periferia de A Coruña ante los incendios que prenden cerca de sus casas: de bosques autóctonos a una brigada especial

Los remedios de los vecinos de la periferia de A Coruña ante los incendios que prenden cerca de sus casas: de bosques autóctonos a una brigada especial
Tracking Pixel Contents