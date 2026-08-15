Agenda de ocio
Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este sábado 15 de agosto
Tres opciones de vivir música en directo de diferentes estilos
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa este sábado con una selección de ejemplares antiguos, descatalogados y de segunda mano con el apoyo de quince librerías de toda España.
Horario: Desde las 10.30 horas.
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
El flamenco pone fin a las Noites de María Pita
Israel Fernández pondrá el broche final a las Noites de María Pita con una actuación en la que el artista llevará a la ciudad su particular forma de entender el flamenco, entre tradición y sonidos contemporáneos.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: Plaza de María Pita
La electrónica vuelve a Santa Margarita
El Festival de Electrónica Coruñés (FEC) regresa este sábado. La cita, integrada en las fiestas de María Pita cuenta con nombres como Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit .
Horario: Desde las 17.30 horas.
Lugar: Parque de Santa Margarita
Los fanzines se dejan ver en San Andrés
El festival coruñés Autobán celebra la jornada del sábado con un mercado de fanzines, música en directo, sesiones de DJ y dos talleres creativos de entrada libre y una fiesta PostAutobán.
Horario: Desde las 12.00 horas.
Lugar: Praza de San Andrés
Un gran maratón de pódcast sobre cómics
La programación de Viñetas desde o Atlántico incluye un maratón de pódcast especializados en cómic y cultura pop, con la participación deprogramas y autores destacados.
Horario: Desde las 10.00 horas.
Lugar: Circo de Artesáns
Nueva edición de Lembranzas Rock
El festival de música rock celebra su segunda edición con una jornada de música gallega que reúne a bandas y artistas como Ortiga, Océano Eskizo, Boogies y Rapariga DJ .
Horario: Desde las 20.30 horas.
Lugar: Parque Europa
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