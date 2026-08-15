Los remedios de los vecinos de la periferia de A Coruña ante los incendios que prenden cerca de sus casas: de bosques autóctonos a una brigada especial

Un fuego en O Portiño, cerca de las casas, en el día del eclipse, que llevó a recomendar a los vecinos alejarse del humo. Un fuego en Penamoa, cerca de viviendas, con una humareda que llegó hasta Marineda City. Incendios en el polígono de Vío, con un detenido. Dos fuegos en pocos días en la zona de As Rañas, con unas cuatro hectáreas devastadas por las llamas, con el fuego causando retrasos en los trenes. Los helicópteros de lucha contra incendios forestales han sobrevolado con frecuencia la periferia de A Coruña este verano. La situación no es nueva: de acuerdo con las memorias de los bomberos de A Coruña, entre 2011 y 2025 hubo un promedio de cerca de 40 fuegos forestales cada año, pero en esta estación, señalan a este diario fuentes relacionadas con los servicios de emergencias, el suelo está seco y el riesgo es mayor. Los vecinos de las asociaciones de los núcleos y barrios periurbanos, que conviven con vegetación cerca de sus casas, proponen soluciones: una brigada municipal de desbroce, zonas con bosque autóctono más resistente ante los fuegos y asegurarse de que las limpiezas de fincas se hagan antes de la temporada seca.

José Ángel Souto es presidente de la asociación de vecinos O Ventorrillo-A Moura-Cances-Penamoa-A Silva, una zona que convive con la vegetación: "A partir de la calle Jaime Hervada, que es la última urbana, ya empieza la subida hacia Penamoa y ya es zona de monte". Fue precisamente cerca de viviendas de Penamoa donde estalló el incendio del pasado martes que obligó a realizar helicópteros y es el peor que Souto recuerda. "Otros años hubo fuegos de matojos pequeños, pero no grande como este", señala.

Una demora que llena el monte de yesca

Y, pese a que los propietarios de las fincas tienen la obligación de mantenerlas limpias para evitar incendios, se "limpian algunas zonas pero no todas". El Ayuntamiento, después de la aprobación de este año de una nueva ordenanza contra incendios, estima comunicaciones a más de 2.500 avisos a propietarios para realizar desbroces. Cuenta con un listado de parcelas incluida en el plan de defensa contra incendios y realiza limpiezas en caso de que los propietarios no cumplan para después pasarles la factura. Aunque la "gran mayoría" de los dueños realizan los trabajos, según explicaron a este diario fuentes municipales el año pasado, en 216 casos, cerca del 20%, se emitió una orden de ejecución forzosa.

Souto considera que el Concello está actuando, pero también que hay una "demora" entre que ordena limpiar e interviene de oficio, que hace que se llegue a un agosto como el actual, en el que "ha hecho bastante calor y ha secado todo". Algunos propietarios no tienen interés en limpiar, otros no se sabe quiénes son, y "la vegetación crece más rápido de lo que se corta", resume. Aunque el problema es complejo, reclama "buscar una solución" para tener las fincas limpias a principios del verano. Y Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís, señala que las administraciones también tienen que cumplir con sus obligaciones. "Entre Eirís e Xuxán hai parcelas da Xunta sen desbrozar, e camiños impracticables. Só os particulares parecen ter obriga", protesta.

Los focos, en el castro de Elviña y Pocomaco

Rebeca Canosa es miembro de la asociación de vecinos Monte Martelo, donde se juntan vecinos de O Birloque, A Cabana, San Cristovo, Someso, As Rañas y O Martinete, y también es técnico forestal y brigadista. En su opinión, el municipio está bastante "bien protegido" ante incendios, y los servicios de emergencia existentes pueden controlar los fuegos. Pero ve dos excepciones: la zona del castro de Elviña y el entorno de Pocomaco. Estos son "puntos conflictivos", donde hay bosques que ni son autóctonos ni están gestionados, ni hay cortafuegos. Aquí sí que hay biomasa para alimentar incendios convectivos, los más peligrosos: mientras que los fuegos normalmente van avanzando en la dirección del viento o donde hay combustible, este tipo puede generar bolsas de aire caliente que creen focos muy lejos.

Para Canosa, lo "más inteligente" sería crear bosques autóctonos. Los fuegos convectivos, defiende, se producen en zonas en las que hay especies como eucaliptos, pinos o acacias. La vegetación autóctona también puede arder, pero "tiene otro tipo de densidad", carece de la capacidad de inflamarse de otras especies y expulsa gases "muchísimo más lentamente".

"El fuego tenía especial virulencia, pero la reacción fue ágil"

El presidente de la asociación de vecinos Loureiro de San Pedro de Visma, José Ramón Calvete, estaba en la zona de O Portiño cuando estalló el incendio del miércoles, cerca del poblado, y vio el "humo negrísimo" que salía de una zona de monte bajo. Tenía "especial virulencia", recuerda, pero los medios de emergencia "fueron ágiles" y lo atajaron con rapidez, con brigadistas y helicópteros. Según Medio Rural, ardieron unas dos hectáreas, mientras que los Bomberos de A Coruña calculan unos 13.500 metros cuadrados.

Y el fuego podría repetirse. Según señala Calvete, "aún quedan fincas por limpiar", y hay vegetación crecida en badenes de carreteras y cunetas, y "en las zonas periféricas, San Pedro de Visma, O Portiño, hay mucho espacio donde pueden ocurrir estos incendios". "Reconozco que se está cortando más, bien porque lo hacen de motu proprio los dueños de las fincas o porque les envían los requerimientos correspondientes", señala, pero cree que el Ayuntamiento debería crear una "brigada específica" que desde marzo o abril hasta octubre estuviese realizando desbroces en la periferia. Además, recuerda, de "obligar" a los dueños a mantener sus parcelas limpias, pues hay muchos dueños que "no les hacen caso".