Laura Castro, investigadora de la Universidade da Coruña, premio nacional Ángeles Alvariño: "El reconocimiento me da ilusión para tomar carrerilla y seguir en esto"

La investigadora de la Universidade da Coruña (UDC) Laura Castro, natural de Betanzos, acaba de recibir el premio nacional Ángeles Alvariño, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para reconocer la excelencia de trayectorias todavía en consolidación. Castro, especializada en las energías renovables marinas, fue premiada en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales por su trabajo en el desarrollo de tecnologías emergentes. Es una de las diez personas galardonadas en la categoría para jóvenes en la edición de 2026. La científica se convirtió en abril en la primera mujer catedrática de universidad en el área de Construcciones Navales en Galicia y la segunda en España. Coordina el grupo de Materiales y energías renovables para la ingeniería, el medio ambiente y la sostenibilidad (Mares) en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni) de la Universidade da Coruña.

¿Cómo nace su inclinación hacia las ingenierías industriales y navales?

Nació por casualidad. A mí me llamaban la atención Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial, pero luego descubrí que Industriales tenía Química y fue eso lo que me ayudó a decidirme porque tuve un buen profesor de Química en el colegio. Ahora soy ingeniera industrial en la especialidad de energía y hace muchos años empecé a dar clases de ingeniería naval en Ferrol, en la Escuela Política de Ingeniería de Ferrol. Luego hice la tesis en Energía Renovables Marinas, que es como el punto de conexión entre lo naval y lo industrial para mí.

¿Qué supone para su carrera el nuevo reconocimiento de investigación del Premio Nacional Ángeles Alvariño?

Para mí significa mucha ilusión, no me lo esperaba para nada. Son muchos años de trabajo, no solo mío, sino también de la gente que me rodea, de mis compañeros y compañeras del grupo y de otra gente que no pudo acabar en la universidad y tomó otros caminos. Fue una sorpresa porque nos llamó directamente la ministra y yo pensaba que era una broma, porque no todos los días te llama la ministra. Estoy muy contenta e ilusionada, ya que al final son muchos años y mucha gente en un trabajo reconocido, que es, sin lugar a dudas, colectivo. Ahora bien, el reconocimiento no me provoca presión, pero sí ilusión para tomar carrerilla y para seguir en esto haciendo más cosas.

Estoy muy contenta e ilusionada, ya que al final son muchos años y mucha gente en un trabajo reconocido, que es, sin lugar a dudas, colectivo. Laura Castro

¿Cuál cree que fue la clave de haberlo conseguido?

Hay mucha gente con muy buen currículum, creo que se lo podrían haber dado a cualquiera. Supongo que estar en el tribunal de este tipo de premios debe de ser complicado para escoger al ganador o ganadora. Sí es cierto que yo me esforcé, trabajé e hice lo que tenía que hacer, pero en Mares no creo que seamos ni mejores ni peores que el resto, aunque es verdad que el reconocimiento da visibilidad al esfuerzo que hace el grupo.

Este reconocimiento se suma al de primera mujer catedrática de Construcciones Navales en Galicia y segunda en España, ¿cómo se siente en un año completo de logros?

La cátedra sí que es un trabajo que depende más de ti, no es tanto como los premios que es más aleatorio. Aun así, para mí supuso una satisfacción muy grande, además de que creo que también hay que dar visibilidad a las chicas, porque al final estamos por ahí y somos menos conocidas. Tener referentes en el futuro puede ser bueno también para la sociedad. El haber sido la primera en Galicia puede animar, puesto que siempre que ves referentes y ves que hay gente que lo consiguió, das esperanzas a otras personas tanto a profesionales como a futuras alumnas, ya que tener más estudiantes mujeres en las escuelas de ingeniería es muy importante. Siempre está bien que nos vean.

También en 2024 y 2025 fue incluida en la Lista del 2% de los científicos más destacados del mundo de las universidades de Stanford y Elsevier. ¿Cómo fue su reacción al ver reconocido de manera global su trabajo?

La verdad es que no tengo muy claro cómo surgió, pero estoy muy contenta del reconocimiento. Supongo que el trabajo constante a veces tiene sus recompensas, aunque es difícil. También es muy gratificante, por ejemplo, cuando vas a un colegio y haces divulgación y ves que hay niñas y niños interesados en todo esto, ya que antes las renovables eran más desconocidas y ahora se ve que el mundo está cambiando y nuestra mentalidad también.

Tener referentes en el futuro puede ser bueno también para la sociedad. Laura Castro

¿Cuál es su papel desde el grupo de investigación Mares de la universidad?

El grupo Mares consta de un colectivo interdisciplinar de profesores en el que tenemos varias líneas de investigación. Yo soy la coordinadora general, pero luego hay líneas especializadas como la de renovables marinas y sostenibilidad, la de electricidad, de materiales y también una de divulgación en educación que también nos parece bastante importante para llegar a la sociedad. Nosotros lo que hacemos es analizar que localizaciones habría en España para instalar almacenamiento procedente de energías renovables marinas. Analizamos los POE, los planes de ordenación del espacio marítimo, y vemos dónde hay zonas protegidas, zonas pesqueras, zonas de navegación... De esta manera, descubrimos en que zona es más rentable técnica y económicamente. Nuestra labor es hacer mapas de las localizaciones en las que poder instalar estos sistemas energéticos.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación que lleva Mares actualmente?

Ahora mismo tenemos un proyecto del ministerio de planificar el almacenamiento que pueda haber en España proveniente de energías renovables marinas. Luego tenemos otra iniciativa europea llamada Windy sobre el hidrógeno verde, que está dentro del proyecto de investigación Marie Curie de Estados Unidos en el que tienes que hacer estancias de investigación fuera, por lo que estaremos en Colombia, Tailandia y Noruega. Además, nuestro primer y más grande proyecto fue el Arcwind, una iniciativa europea de muchas universidades europeas para hacer una hoja de ruta de la eólica marina en el Atlántico de Europa, con plataformas de eólica marina flotante de hormigón que era muy interesante, ya que también participaban varias empresas del sector que tenían prototipos y la verdad es que aprendimos mucho a gestionar este tipo de proyectos. Los que tenemos ahora están más ligados al almacenamiento, pero aún estamos empezando y no somos expertos en ello.

¿Cómo evolucionará el campo de las energías renovables marinas?

Estos últimos años hubo muchas convocatorias especializadas en este tipo de proyectos. Ahora el tema va más hacia la defensa y el sistema militar. Si queremos ser energéticamente independientes y que eso afecte de forma buena a nivel económico, en la sociedad y a los consumidores finales, debemos centrarnos en las energías renovables, sin desdeñar ninguna de ellas. Está claro que sí podemos ser energéticamente dependientes, además de que España es una península y tenemos toda la energía del mar ahí, así que es una pena.

¿Cuáles son sus objetivos para el futuro?

Siempre me meto en grandes laberintos. De momento, la idea es estabilizar al grupo, que es joven, e intentar conseguir más doctorandos, que hoy en día es bastante complicado, porque la gente se va a la empresa, lo cual es bueno, pero supone más dificultad para que se queden en la universidad. Sobre todo buscamos no correr mucho e ir paso a paso, metiéndonos en todo lo que podamos y así ir diversificando.