El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: "Dicen que nos hemos vendido a los guiris"

De aquel local que Julio López y Purificación Pérez regentaban en el número 29 de la calle de la Torre quedan ya solo tres cosas: los embutidos, la figura de su hijo Óscar paseando entre las mesas y una receta de tortilla prácticamente "intocable" que lleva conquistando A Coruña desde 1948.

Desde hace unos años, el plato se ha convertido también en la tarjeta de presentación de la ciudad para muchos de los turistas que arriban en barco a la urbe, donde el actual dueño de la jamonería Montefurado les colma con un menú presidido por esa combinación mágica de patata y huevo que creó su madre en el siglo XX. Una que, cuando se describe, casi parece precisar su propia categoría gastronómica. "No diría que es como la de Betanzos, pero, cuando la partes, se derrite. Como confitamos las patatas, lo que cae no es solo el huevo, sino la melosidad de la mezcla", explica Óscar sobre el plato, que humea cada año frente a cerca de 3.700 cruceristas.

El establecimiento que mantiene en el número 41 -al que se mudaron en 2022 desde su sede original-, es, de hecho, uno de los pocos bares de A Coruña que abre exclusivamente para los turistas que llegan en tres compañías de cruceros. "Algunos dicen que nos hemos vendido a los guiris, pero hay que entender que la hostelería está muy complicada. Mis padres eran los típicos gallegos de pura cepa, de los que dicen: 'Esto no me lo vayas a cambiar', pero cuando me quedé yo al frente lo adapté a los tiempos que corren", cuenta el hostelero.

El cartel que anuncia la tortilla de patatas de Montefurado como finalista del campeonato gallego de 2026. / Casteleiro

Al público general, eso sí, lo sigue atendiendo en el mercado de la plaza de Lugo, donde despacha desde hace once años gildas, tostas y su recomendada tortilla de patatas. En ese punto, no hubo negociación posible sobre la renovación de Montefurado. "La receta de tortilla es la original, hacemos como unas 80 a la semana", apunta Óscar, que reconoce que debe pasar revisión si se aventura a cambiar el menaje de cocina. "La sartén tiene que estar aprobada por mi madre. Si no, no vale". Y lo dice en serio.

Montefurado, el bar que navega entre el pasado y el futuro

En los casi 80 años que este emblemático bar lleva en A Coruña, la transformación ha sido patente. Muchos vecinos del barrio de Monte Alto aún lo recuerdan como era en 1948, cuando la tía de Óscar y más tarde sus padres todavía estaban tras el mostrador despachando.

Cuenta el propietario que el negocio es, de hecho, más antiguo, aunque no se atreve a datarlo de forma exacta. "Lo tenían unos señores que eran de Montefurado, por eso le pusieron ese nombre. Después lo cogió mi familia, que ya tenía el mesón El Pescador en plena calle de la Estrella", indica el hostelero, que se recuerda de pequeño siempre entre comandas, durmiendo en alguna silla y con el aroma del jamón pegado a la ropa.

Algunos de los productos de la jamonería Montefurado. / Casteleiro

Cuando abrió la segunda base de la jamonería en la plaza de Lugo, Óscar ya tenía recorrido, aunque reconoce que cautivar al público del centro fue difícil. Pero aquellos jamones del Montefurado original, los chorizos de Ourense y las delicias gourmet que llegan desde el extranjero -como la mortadela y el guanciale italiano- han logrado ganarse incluso a los clientes que desconfiaban de aquel "chavalito con cara de niño" que se plantó hace más de una década en la primera planta del mercado.

Parte de la antigua clientela también se sigue acercando a este bar coruñés especializado en embutidos o incluso llamando directamente a Purificación, ya jubilada, para hacerle algún encargo. Otros hacen el viaje para degustar los platos del local, cuyas verduras llegan directamente del huerto que ella y su marido Julio trabajan desde hace años junto a la Torre.

Cuenta su hijo que áun hoy se siguen acercando en bus "con las botas en una bolsa", listos para ver cómo crecen las lechugas, el perejil y el cilantro. Aunque no lo harán por mucho más tiempo. "Hay un proyecto para convertirlo en un área lectiva. Mis padres se llevaron un disgusto...", lamenta el hostelero, al que, sin embargo, nunca le han importado demasiado los giros caprichosos del destino.

Él mismo ha propiciado varios para tratar de "elevar" y mantener el nombre de Montefurado en el mapa gastronómico de A Coruña, primero abriéndose al turismo y después con un servicio de catering que ha convertido los clásicos de la jamonería en un puzle de colores sobre las mesas. En ellas, la fruta, las hogazas de pan, los embutidos y la miel conviven con torres de mantequilla y cascadas de patatas Bonilla, que han estado desde en el Tribunal Supremo hasta en la casa de políticos de la Xunta.

Óscar se muestra cauto en desvelar identidades, pero está orgulloso. "No puedo decir nombres, pero alguna persona nos ha pagado incluso la estancia en Madrid para que le hagamos el catering", dice, con la convicción de que innovar es el único camino para mantenerse. La estrategia parece tenerla escrita en piedra y la sigue a pies juntillas: ser uno más, asegura, "nunca es demasiado bueno".