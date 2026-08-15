El tiempo
Sábado festivo nublado y pasado por agua en A Coruña
El domingo ya mejora
Un frente ha llegado al norte de Galicia durante las primeras horas de este sábado, lo que ha provocado que A Coruña se levante en este día festivo con lluvias, aunque estas se irán disipando a partir del mediodía.
Además, según relata MeteoGalicia, la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera deja un aumento de inestabilidad en la comunidad.
Las temperaturas sufren también un ligero descenso, con máximas de 21 grados en A Coruña y mínimas de 20, lo que hará que apenas varíe el termómetro.
El viento sopla moderado de componente norte, aunque su fuerza aumentará a partir de la tarde.
Ya de cara al domingo la situación irá mejorando en A Coruña y las temperaturas subirán cinco grados a la vez que podremos volver a ver el sol.
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