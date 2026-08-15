Tony Hadley, ex de Spandau Ballet que actúa este domingo en A Coruña: «No pienso que los ochenta eran la mejor época del mundo»

Tras pasar por Italia y Alemania, Tony Hadley, todo un icono de los ochenta, llega esta noche a la plaza de María Pita. Con su concierto, las fiestas llegan a su ecuador y dan paso a la Semana Clásica. El exvocalista de Spandau Ballet ha girado estas semanas por escenarios españoles como Valencia o Mallorca, desde donde contesta a Diario de Mallorca, del mismo grupo que LA OPINIÓN. Habla de su nuevo disco, de su relación con Spandau Ballet y de por qué prefiere mirar hacia adelante en lugar de vivir del pasado.

Mucha gente le sigue recordando por su época en Spandau Ballet, ¿Lo acepta con cariño o prefiere dejar esa época atrás?

Spandau Ballet es una cosa y Tony es otra. Hemos tenido un gran momento juntos y somos grandes amigos. Seguimos disfrutando de nuestra música como siempre, pero cada uno por su lado. Está bien dejar épocas del pasado.

En 2025 rechazó una reunión con la banda. ¿Se mantiene firme en esa postura?

Dejé la banda en 2017, pero es algo difícil. Estoy contento con mi banda y con nuestras giras; en la prensa hay mucha especulación. Tengo 66 años, pero sigo sintiéndome como si tuviera 20. Los chicos supongo que querrán reunirse en algún momento. ¿Una reunión? Nunca se sabe, pero nos estamos haciendo bastante viejos.

¿Cómo será el nuevo álbum?

Tenemos que terminar algunas canciones. Saldrá el próximo año y será un disco contemporáneo, con estilos como el pop o el rock, adaptado a los tiempos modernos.

Tony Hadley, en uno de sus conciertos / LOC

¿Ve a las nuevas generaciones en sus conciertos?

Es gracioso, porque la gente trae a sus hijos y también acaban enganchándose. Mucha gente nos sigue escuchando en Spotify, la música es más accesible, aunque no sabría decir si eso la hace mejor que antes.

¿La cantidad de música que se produce hoy es un problema?

Hoy en día se sacan muchas más canciones al día de las que se sacaban en los 80. Creo que hay demasiada oferta —no recuerdo la estadística, pero se publican miles de temas— y no se puede absorber todo. Vivimos en una era donde todo es instantáneo. Deberíamos relajar un poco el ritmo, pero hay demasiado dinero de por medio.

¿Cómo se maneja con las redes sociales?

Tengo que hacerlas, es parte del trabajo. ¿Me gustan? No, las odio, apestan. La gente cree que puede decir lo que quiera sin consecuencias, y puede llegar a ser muy dañina. Hoy escuchan un minuto de una canción y ya dicen que no les gusta, cuando ni siquiera te da tiempo a disfrutarla.

¿Cree que la época musical de los 80 era mejor que la actual?

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No soy una persona nostálgica. No veo nuestros videoclips antiguos ni vivo en el pasado. En los 80 también había mucha música mala y de poca calidad; la nostalgia siempre hace que todo parezca mejor de lo que era realmente. No pienso que los 80 fueran la mejor época del mundo: la mejor época es el presente. Hay artistas de mi generación anclados en un tiempo que ya terminó. El pasado es pasado; cuando tocamos las canciones antiguas, la gente recuerda esas versiones y le encanta, pero también queremos que disfruten de nuestro contenido nuevo.

Fuente: Diario de Mallorca