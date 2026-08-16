Las aguas de A Coruña cada vez son más cálidas: este junio superaron los 23 grados, el máximo histórico en estas fechas

El cambio climático se está colando en el día a día de los coruñeses. Desde las olas de calor o los turistas que eligen la ciudad como destino para escapar de las temperaturas, de las nuevas especies marinas que llegan a la costa al riesgo de inundación, en las próximas décadas, de O Parrote y las playas. Y, aunque el incremento del nivel del mar aún no influye en los bañistas que frecuentan los arenales coruñeses, sí se están empezando a notar cambios en la temperatura del océano. De acuerdo con datos de Puertos del Estado, las aguas coruñesas llegaron este mes de junio a un máximo de 23,1 grados, el pico más elevado desde que se empezaron a realizar registros en 2016.

La medida se toma en las aguas superficiales del puerto interior a través de teledetección, usando el sistema de satélites Sentinel-3, y no tiene por qué ser representativa de todas las aguas de la ciudad. Además, las temperaturas van variando año a año. Pero las observaciones del satélite sí apuntan a que la tendencia es de calentamiento. Entre 2016 y 2022, tan solo en un mes de junio se sobrepasaron máximas de 18 grados en el puerto de A Coruña, con el método de análisis de Puertos del Estado: fue en 2020, cuando se alcanzaron los 18,29 grados el día 22, a las 21.00 horas. Dejando aparte ese caso, las temperaturas máximas este mes estuvieron entre los 14,47 grados de 2018 y los 17,98 de 2019. El promedio de máximas hasta 2022 era de algo más de 17 grados.

Tendencia al alza

En cambio, en los últimos cuatro años la temperatura nunca ha bajado de los 18 grados. En junio de 2023 la máxima fue de 18,69 grados, y un año siguiente, de 18,32. En 2025 se llegó a los 20,43 grados, un récord en la serie de Puertos del Estado. Y en 2026 se ha vuelto a batir la cifra, con una cifra de 23,1 grados que se alcanzó a las 11.00 horas del día 4 de junio.

Y, aun así, ese día no fue el más caluroso en la ciudad. El pico de la ola de calor se notó en la segunda semana del mes, y el sábado 13 de junio los termómetros de la Aemet alcanzaron los 35,7 grados, la temperatura más alta en la historia de un mes de junio en la ciudad, batiendo los 34,8 de 1980. A Coruña se situó a la cabeza de las temperaturas de España.

El 2024, un año de récords

El registro histórico de Puertos del Estado solo recoge los datos de la primera mitad de este año, y, además, no ha incluido parte de los meses de los ejercicios que abarca. Dentro de los que sí se recogen, 2020 y 2024 parecen destacar en temperatura de las aguas: seis de los doce récords mensuales se corresponden con estos años. El ejercicio del Covid tiene la máxima más elevada medida en un mes de febrero, con poco más de 14 grados, mientras que en mayo se alcanzaron los 20,9 y en septiembre el dato se acerca a los 19,27. En noviembre de 2024 se llegó a los 15,16 grados, y en diciembre a los 13,54, mientras que julio de 2024 rozó los 23 grados.

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El tope de máximas en un mes de enero es de 2022, con poco más de 11,4 grados, mientras que en marzo el oro corresponde a 2019, cuando se llegó a los 14,8. Abril tiene su pico en poco más de 15,5 grados, mientras que en junio el tope son los 23,1 grados del año actual. En agosto la máxima son los 26,7 grados de 2019, y en octubre, los 17,12 grados de 2023.